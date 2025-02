Stellantis opatentował wydech do samochodów elektrycznych

Pomysł wyposażenia aut elektrycznych w układ wydechowy tylko z pozoru wydaje się niedorzeczny. Nawet w przypadku klasycznych akumulatorów rozruchowych wykonanych w technologii ołowiowej instrukcje bezpieczeństwa mówią o ładowaniu wyłącznie w "dobrze wentylowanych pomieszczeniach". Same baterie mają też zawory odpowietrzające, którymi uchodzić mają tworzące się w czasie ładowania gazy (np. wodór).

W przypadku baterii trakcyjnych, które z reguły wykonane są dziś w technologii litowo-jonowej, problem jest inny. Zjawisko gazowania baterii w czasie ładowania w praktyce nie występuje, ale fizyczne uszkodzenie pojedynczego ogniwa skutkować może jego spektakularnym samozapłonem, którego przebieg śmiało określić można mianem eksplozji. To z kolei najczęściej kończy się pożarem samochodu elektrycznego .

I właśnie na wypadek takich niespodzianek koncern Stellantis chce wyposażać swoje samochody w rury wydechowe. Chodzi o to, by tworzące się w baterii przy okazji samozapłonu ogniwa ciśnienie znalazło bezpieczne ujście, dzięki czemu rośnie szansa na zatrzymanie reakcji łańcuchowej, gdy siła wybuchu pojedynczego ogniwa uszkadza sąsiednie.

Pamiętajmy, że zespoły baterii litowo-jonowych w większości współczesnych aut elektrycznych są chłodzone cieczą, więc jeśli uda się zapanować nad eksplozją pojedynczego ogniwa – istnieje duża szansa, że pożar zostanie zduszony w zarodku. A nawet jeśli nie spaliny będące efektem pożaru baterii, dzięki układowi wydechowemu ukierunkowane zostaną tak, by nie zagrażały bezpieczeństwu pasażerów pojazdu.

Co interesujące, sam "tłumik”, czyli rura wydechowa spalin, połączona została z obiegiem cieczy chłodzącej baterie, a opisy techniczne mówią o "strefach chemicznej neutralizacji gazów". Oznacza to, że wydech pracować ma podobnie jak w aucie spalinowym, gdzie nad oczyszczaniem spalin czuwa katalizator czy układy aktywnej redukcji cząstek stałych i tlenków NOx. Nie powinno to jednak nikogo dziwić, bo jak czytamy w branżowym serwisie elektrowóz.pl: