Jak poinformowali Interię przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, które sprawuje nadzór nad Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców, w 2024 roku z powodu kradzieży wyrejestrowano w Polsce 4 654 samochodów osobowych o DMC do 3,5 tony. Rozszerzając statystykę o samochody dostawcze do DMC 6 ton, jak robi to Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR – otrzymamy wynik 5 327 wyrejestrowanych aut.

Policja wygrała z przestępczością samochodową? Jest lepiej niż myślisz

Chociaż współczesne pojazdy są podatne na kradzieże, chociażby za sprawą popularnych metod na walizkę czy gameboya, czasy gdy kierowcy musieli wyposażać swoje pojazdy w odcięcia zapłonu czy inne mechaniczne blokady uniemożliwiające kradzież auta to przeszłość. Dość przypomnieć, że w rekordowym 1999 policyjne statystyki mówiły o ponad 71,5 tys. skradzionych w Polsce aut.

Z drugiej strony, powodów do radości nie mają obecnie właściciele młodszych pojazdów, w wieku 5-7 lat. To właśnie one najczęściej padają obecnie ofiarą złodziei i w tzw. dziuplach są rozkręcane na części. W jaki sposób czytać najnowsze statystyki i które z popularnych aut warto zabezpieczyć polisą ubezpieczenia autocasco?

Najczęściej kradzione samochody w Polsce. Jak czytać dane z policji i CEPiK-u?

Dane dotyczące wyrejestrowań z powodu kradzieży mogą mocno różnić się do danych policyjnych. Policyjne raporty o utraconych pojazdach mówią o zweryfikowanych zgłoszeniach kradzieży w danym roku i w dużej mierze dotyczą trwających wciąż postępowań.

W przypadku danych z CEPiK-u mowa o ostatnim akcie dramatu, czyli wyrejestrowaniu pojazdu, którego albo nie udało się znaleźć, albo – co zdarza się równie często – odnaleziono jedynie rozkręcony na części wrak, co ostatecznie przekreśla szanse na powrót auta do właściciela.

W policyjnych kartotekach auto uznaje się za skradzione w momencie zgłoszenia zaginięcia, podczas gdy do baz CEPiK trafia ono dopiero, gdy pojazd został wyrejestrowany w następstwie kradzieży. Między zaginięciem a wyrejestrowaniem może jednak upłynąć wiele miesięcy, co oznacza, że część aut zgłoszonych Policji jako skradzione pojawi się w CEPiK-u jako wyrejestrowane znacznie później, nawet dopiero w następnym roku tłumaczą przedstawiciele IBRM Samar

Masz nowszą Toyotę? Lepiej wykup ubezpieczenie AC

Zestawienie najczęściej kradzionych samochodów w Polsce bazuje na styczniowych danych IBRM SAMAR i najnowszych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów. W piętnastce modeli, które cieszą się największym zainteresowaniem złodziei dominują pojazdy marek azjatyckich.

Niekwestionowanym liderem rankingu jest Toyota. W zestawieniu 15 najczęściej wyrejestrowywanych z powodu kradzieży pojazdów znajdziemy aż 5 modeli japońskiej marki. W ich przypadku zdecydowanie warto pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu lub ubezpieczeniu samochodu. Zakup polisy autocasco powinni też rozważyć właściciele nowszych egzemplarzy Hyundaia Tucsona, Audi A4 czy np. Kii Ceed.

15 najczęściej wyrejestrowywanych z powodu kradzieży samochodów osobowych w 2024 roku:

Toyota Corolla – 270 sztuk, Toyota RAV4 – 200 sztuk, Hyundai Tucson – 151 sztuk, Toyota Yaris – 118 sztuk, Audi A4 - 115 sztuk, KIA Ceed - 98 sztuk, BMW seria 5 - 94 sztuk, Volkswagen Passat – 68 sztuk, KIA Sportage - 62 sztuk, Jeep Grand Cherokee - 62 sztuk, Volkswagen Golf – 59 sztuk, Toyota Auris - 57 sztuk, Toyota C-HR - 51 sztuk, Volkswagen Tiguan - 47 sztuk, Skoda Octavia - 46 sztuk.

Najczęściej kradzione samochody w Polsce w 2024 roku – ranking roczników (z uwzględnieniem aut dostawczych do DMC 6 ton):

2019 - 653 sztuk,

2018 - 493 sztuk,

2017 - 489 sztuk,

2021 - 480 sztuk,

2020 - 466 sztuk,

2016 - 360 sztuk,

2022 - 314 sztuk,

2015 - 254 sztuk,

2023 - 199 sztuk,

2014 - 177 sztuk.

Najczęściej kradzione samochody w Polsce w 2024 roku. Ranking marek (z uwzględnieniem aut dostawczych do DMC 6 ton):

Toyota - 917 sztuk, Audi - 464 sztuk, BMW - 399 sztuk, Volkswagen - 373 sztuk, Mercedes - 312 sztuk, Hyundai - 272 sztuk, Kia - 249 sztuk, Renault - 228 sztuk, Ford - 205 sztuk, Fiat - 201 sztuk.

Oczywiście liczba kradzionych samochodów danej marki ma bezpośrednio związek z jej popularnością. Po prostu, im więcej po polskich drogach jeździ samochodów danej producenta, tym częściej są kradzione. Popularność ma bowiem dwie strony - po pierwsze - przestępcom łatwiej namierzyć i ukraść samochód, który powszechnie występuje na ulicach. Po drugie - szybciej "upłynnią" części pochodzące z kradzionego auta, bo jest na nie większy popyt.

O włos od tragedii na przejściu dla pieszych Policja Policja