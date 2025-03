"Na kartkę" to nowa metoda kradzieży aut. Nawet ubezpieczenie nie pomoże

Złodzieje dysponują wieloma metodami kradzieży samochodów i często są to metody bardzo zaawansowane technologicznie, pozwalające na zupełnie nieinwazyjne otworzenie i uruchomienie pojazdu. Jednak czy to stosując metodę "na walizkę" czy "na gameboya", złodziej pozostaje bez kluczyków.

Dlatego też część przestępców wybiera inne metody. Bardziej ryzykowne, ponieważ kradzież odbywa się w obecności właściciela i często na jego oczach, ale nie wymagają one żadnych funduszy lub sprzętu, za to często pozwalają odjechać razem z kluczykami. Wśród popularnych metod można wymienić kradzież "na koło" lub "na butelkę". Coraz częściej spotykana jest też metoda "na kartkę". Jak ona działa?

Różnego rodzaju ulotki i ogłoszenia pozostawiane na szybach to nic nowego, więc nie wzbudza to podejrzenia. Poirytowany kierowca prawdopodobnie zatrzyma się i wyjdzie z pojazdu. Z pewnością nie zgasi silnika, a bardzo możliwe, że nawet nie zamknie za sobą drzwi. Przecież wychodzi tylko na kilka sekund. Śledzącemu każdy jego ruch złodziejowi to wystarczy, aby ukraść coś z samochodu (torbę, plecak, telefon), albo wskoczyć za kierownicę i odjechać z kluczykami w stacyjce.

Z tego powodu każda nietypowa sytuacja, dziwny odgłos po ruszeniu czy coś przyklejonego do szyby, powinny włączyć nam lampkę ostrzegawczą. Dlatego wysiadając aby cokolwiek sprawdzić zawsze gaśmy silnik, a oddalając się choć na sekundę od drzwi samochodu zamknijmy auto. W ten sposób udaremnimy złodziejowi próbę dostania się do pojazdu.

Kradzież samochodu jest bardzo bolesna, a do tego często nie udaje się go odzyskać. Duża część kradzionych pojazdów, natychmiast jest demontowana i sprzedawana na części. W lepszej sytuacji są osoby ubezpieczone od kradzieży, ale w przypadku gdy utraciliśmy pojazd w wyniku metody "na kartkę", możemy mieć poważny problem.

Samochody z systemem bezkluczykowym to też żadne tłumaczenie dla ubezpieczyciela - jeśli pozostawiłeś samochód z odpalonym silnikiem, auto nie zgaśnie jeśli nie wykryje kluczyków, więc złodziej może spokojnie odjechać nim ukryć go w tzw. "dziupli" i dopiero tam rozpracować zabezpieczenia i zakodować sobie nowy kluczyk. Pozostawienie auta z uruchomionym silnikiem, nawet bez kluczyków to w oczach ubezpieczyciela również rażące zaniedbanie i może stanowić podstawę do odmowy wypłacenia odszkodowania.