Tryb awaryjny silnika - co to jest?

Tryb awaryjny to w istocie “bezpieczny” tryb działania elektronicznego systemu zarządzania silnikiem , który ogranicza wydajność oraz niektóre funkcje w celu zabezpieczenia pojazdu przed potencjalnymi uszkodzeniami. Prędkość maksymalna może zostać ograniczona nawet do 50 km/h lub mniej, możesz mieć do dyspozycji jedynie niskie obroty silnika, a w przypadku automatycznej skrzyni biegów system może ograniczyć dostępne przełożenia.

Czasami przyczyna nie musi być poważna. Jeśli na przykład zawiedzie jeden z elektronicznych czujników, samochód może przejść w tryb awaryjny, ponieważ nie może już wykorzystywać tego czujnika do wykrywania problemów lub dostosowywania parametrów pracy silnika. W takiej sytuacji jednostka sterująca będzie pracować w zaprogramowanym wcześniej “bezpiecznym” zakresie, dopóki czujnik nie zostanie naprawiony lub wymieniony. Jeśli problem dotyczy samej jednostki sterującej, również spowoduje to przejście pojazdu w tryb awaryjny.

Przede wszystkim nie należy tego ignorować, nawet jeśli wciąż można kontynuować jazdę. Jest to sygnał, że coś jest nie w porządku z samochodem, i bez względu na to, jak drobny jest to problem, wymaga on sprawdzenia.