W niektórych przypadkach, gdy komputer pokładowy wykryje poważniejsze nieprawidłowości, samochód może przejść w tak zwany “tryb awaryjny”. Jest to mechanizm zabezpieczający, który ogranicza moc silnika, by zapobiec potencjalnym uszkodzeniom. W takim przypadku możliwe jest zwykle dojechanie do domu lub najbliższego serwisu, jednak należy to zrobić z zachowaniem szczególnej ostrożności.