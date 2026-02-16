Masz auto od lat i jeszcze o tym nie wiesz? Lista tajnych schowków

Szymon Piaskowski

Przeciętny kierowca korzysta z schowka przed pasażerem, kieszeni w drzwiach i bagażnika. Tymczasem producenci samochodów od lat projektują dziesiątki mniejszych i większych przestrzeni do przechowywania drobiazgów, o których wielu właścicieli nie ma pojęcia przez cały okres użytkowania auta. Część z nich jest naprawdę sprytnie ukryta, a ich odkrycie potrafi zaskoczyć nawet po kilku latach jazdy tym samym samochodem.

Wnętrze samochodu sfotografowane od tyłu, widoczny sufit, lusterko wsteczne i fragmenty przednich foteli.
Ukryte schowki w samochodzie.Piotr KrólINTERIA.PL

Spis treści:

  1. Skrobaczka w klapce wlewu paliwa i parasol w drzwiach
  2. Schowki pod podłogą bagażnika i siedzeniami
  3. Ukryte haczyki, uchwyty i siatki w bagażniku
  4. Schowek na okulary, monety i bilety parkingowe

Instrukcja obsługi to lektura, którą większość kierowców zna co najwyżej z widzenia. A to właśnie tam producenci opisują wszystkie schowki, haczyki i uchwyty, w które wyposażyli samochód. Część z tych rozwiązań jest na tyle nieoczywista, że nawet sprzedawcy w salonach nie zawsze o nich wspominają.

Skrobaczka w klapce wlewu paliwa i parasol w drzwiach

Skoda od lat ukrywa skrobaczkę do szyb w klapce wlewu paliwa. Niewielki plastikowy element z ząbkowaną krawędzią pasuje idealnie do otworu. Wielu właścicieli Skód odkrywa go przypadkiem po kilku sezonach, kupując w międzyczasie kolejne skrobaczki w sklepach.

Ta sama marka zasłynęła z parasolek wbudowanych w drzwi. W modelach Superb, Kodiaq i Enyaq w progu drzwi przednich znajduje się wysuwany schowek, w którym mieści się parasol. Po użyciu w deszczu woda spływa specjalnym kanałem, dzięki czemu wnętrze samochodu nie moknie. To rozwiązanie znane z Rolls-Royce'a, które Skoda zaadaptowała do aut segmentu masowego.

Schowki pod podłogą bagażnika i siedzeniami

Przestrzeń pod podłogą bagażnika to nie tylko miejsce na koło zapasowe lub zestaw naprawczy. W wielu samochodach po bokach znajdują się dodatkowe wnęki - idealne na trójkąt ostrzegawczy, kamizelkę odblaskową, kable rozruchowe czy apteczkę. Niektóre modele mają regulowaną wysokość podłogi bagażnika. W dolnym położeniu zyskujemy więcej miejsca na bagaż, w górnym - płaską powierzchnię po złożeniu tylnej kanapy, ale też dodatkową przestrzeń pod spodem.

Pod siedzeniami też kryją się niespodzianki. W wielu vanach i SUV-ach pod fotelami pasażerów znajdują się szuflady, o których kierowcy często nie wiedzą. Seat Alhambra, Volkswagen Sharan czy Ford Galaxy mają pod przednimi fotelami wysuwane pojemniki, w których zmieszczą się dokumenty, ładowarki czy drobne narzędzia.

W niektórych samochodach pod siedzeniem pasażera znajduje się też gaśnica lub miejsce na nią przeznaczone. Warto wiedzieć, gdzie jest, zanim będzie potrzebna.

Ukryte haczyki, uchwyty i siatki w bagażniku

Bagażnik to obszar, w którym producenci ukrywają najwięcej przydatnych detali. Haczyki na torby z zakupami wyglądają jak element tapicerki, ale po odchyleniu zamieniają się w wieszaki, na których reklamówki nie przewracają się podczas jazdy. Mają je między innymi modele Volkswagena, Skody i Audi.

Siatki boczne i organizery przymocowane na rzepy do ścian bagażnika służą do mocowania drobnych przedmiotów, które inaczej latałyby po całym kufrze. W kombi i SUV-ach po obu stronach bagażnika często znajdują się plastikowe skrzynki lub wnęki z pokrywami - idealne na płyn do spryskiwaczy, ściereczki lub narzędzia.

Roleta bagażnika w wielu samochodach ma specjalne uchwyty do jej przechowywania, gdy jest zdemontowana. Zamiast wrzucać ją luzem do bagażnika przy pakowaniu większego ładunku, można ją zamocować w uchwytach pod podłogą lub na ścianie bagażnika.

Schowek na okulary, monety i bilety parkingowe

Na podsufitce, tuż przy lusterku wstecznym lub lampce do czytania, w wielu autach znajduje się schowek na okulary przeciwsłoneczne. Otwiera się go przez naciśnięcie - nie ma widocznego uchwytu, więc łatwo go przeoczyć. Mieści jedną parę okularów w etui i chroni je przed spadnięciem podczas jazdy.

W tunelu środkowym, pod podłokietnikiem, często kryje się więcej niż jeden poziom przechowywania. Zdejmowana wkładka odsłania głębszy schowek, w którym zmieszczą się dokumenty lub portfel. W niektórych modelach w schowku przed pasażerem znajduje się też wyjście USB lub złącze AUX, o którym kierowcy nie wiedzą, bo zasłania je klapka wyglądająca jak element wykończenia.

Tacki na monety i uchwyty na karty parkingowe bywają wbudowane w deskę rozdzielczą lub konsolę - niewielkie szczeliny, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak element stylistyczny, a w rzeczywistości są funkcjonalnymi schowkami.

