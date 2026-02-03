Spis treści: Wysuwane klamki okazały się niebezpieczne Zakaz samochodów z wysuwanymi klamkami w Chinach Kontrowersje wokół wysuwanych klamek nie tylko w Chinach

Wysuwane elektrycznie klamki, które podczas jazdy są zlicowane z nadwoziem to wynalazek ostatnich lat, bardzo chętnie stosowany przez producentów w samochodach elektrycznych. Dzięki temu pomysłowi przepływ powietrza wokół boku nadwozia jest niezakłócony, a to oznacza odrobinę mniejszy opór podczas jazdy, mniejsze zużycie prądu i większy zasięg. To rozwiązanie po raz pierwszy wprowadzono w samochodach Tesli, a dziś jest bardzo chętnie stosowane przez chińskich producentów.

Wysuwane klamki okazały się niebezpieczne

Życie pokazało jednak, że chowane klamki nie są bezpieczne. Podczas wypadku, gdy auto traci zasilanie prądem, pojawiały się problemy z dostępem do kabiny - klamki się nie wysuwały, a zamki pozostawały zamknięte.

W Chinach doszło do kilku takich zdarzeń, szczególnie głośne były wypadku z udziałem samochodów Xiaomi, które po wypadku stanęły w ogniu, a pasażerowie nie zdołali się wydostać.

W razie utraty zasilania taka klamka się nie wysunie i pojawia się problem z dostępu do kabiny Adam Majcherek INTERIA.PL

Zakaz samochodów z wysuwanymi klamkami w Chinach

Dlatego, zgodnie z opublikowanym w poniedziałek przez chiński resort przemysłu i technologii informacyjnej rozporządzeniem, od 1 stycznia 2027 roku samochody będą dopuszczone do sprzedaży w Chinach tylko wtedy, gdy są wyposażone w "mechaniczne zwalnianie zamka zarówno po wewnętrznej, jak i zewnętrznej stronie drzwi".

Zewnętrzne klamki muszą mieć wgłębienie o wymiarach co najmniej 6 na 2 na 2,5 cm, co ma zagwarantować fizyczny dostęp do mechanizmu otwierania. Wewnątrz pojazdu wymagane będą wyraźne oznaczenia instruujące, jak otworzyć drzwi w trybie awaryjnym.

Ukryte klamki korzystnie wpływają na aerodynamikę materiały prasowe

Kontrowersje wokół wysuwanych klamek nie tylko w Chinach

Początkowo nowe przepisy obejmą tylko nowo homologowane modele, natomiast od 1 stycznia 2029 roku każdy będą dotyczyć już każdego samochodu oferowanego w salonie.

Chiny są pierwszym krajem, który zakazał stosowania wysuwanych klamek. Jednak zastrzeżenia dotyczące tego elementu zgłasza także amerykański Urząd ds. Bezpieczeństwa Drogowego (NHTSA) oraz organy Unii Europejskiej, które analizują ryzyko uwięzienia pasażerów w autach pozbawionych zasilania.

