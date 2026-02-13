Znasz tajemniczą funkcję hamulca? Spróbuj na postoju mocno go nacisnąć

Spis treści: Jaka jest zasada działania funkcji Auto Hold? Jak aktywować Auto Hold w samochodzie? Jak ruszać autem z systemem Auto Hold?

Jaka jest zasada działania funkcji Auto Hold?

Rozwiązane nazywane zwykle "Auto Hold" polega na utrzymywaniu ciśnienia w układzie hamulcowym, kiedy zatrzymamy się i zdejmiemy nogę z pedału hamulca. Kiedy funkcja jest aktywowana, zostaje to sygnalizowane odpowiednią kontrolką na desce rozdzielczej (może to być napis "HOLD" lub zielona litera "A" w kółku).

Auto Hold to funkcja, która przydaje się w kilku sytuacjach. Po pierwsze utrzymuje auto w miejscu, więc nie musicie sami trzymać nogi na hamulcu lub zaciągać hamulca ręcznego. Pomaga ona też podczas ruszania na wzniesieniach - hamulce automatycznie zostaną zwolnione dopiero wtedy, gdy nie będzie ryzyka, że auto stoczy się podczas próby ruszenia.

Auto Hold jest więc bardzo przydatny w autach ze skrzynią manualną, ale cenią ją również właściciele samochodów z automatem. Dzięki niej nie muszą trzymać ciągle nogi na hamulcu stojąc na czerwonym świetle albo w korku.

Jak aktywować Auto Hold w samochodzie?

Aktywacja funkcji Auto Hold może się różnić w zależności od tego, jaki standard przyjął producent. Zwykle uruchamiamy ją:

przyciskiem koło przełącznika elektrycznego hamulca ręcznego

w ustawieniach pojazdu

poprzez mocne wciśnięcie hamulca

W pierwszym przypadku, aby Auto Hold zadziałał, najczęściej musimy mieć zapięte pasy bezpieczeństwa. Podczas jazdy zwykle można włączyć go w dowolnym momencie, ale jeśli pełzamy po parkingu, zwykle wymagane jest zatrzymanie się i przytrzymanie hamulca.

Drugi przypadek polega na znalezieniu odpowiedniej opcji w menu ustawień samochodu - część samochodów uniemożliwia dostęp do menu ustawień pojazdu w trakcie jazdy. Trzeba wtedy się zatrzymać w bezpiecznym miejscu, a niektóre auta ze skrzynią automatyczną wymagają też przełączenia się na tryb parkingowy P. W każdym z powyższych przypadków, gdy się zatrzymamy, zobaczymy na wskaźnikach kontrolkę, która informuje, że Auto Hold jest aktywny i możemy spokojnie puścić pedał hamulca.

Trzeci wariant może wydawać się ukryty, ponieważ nigdzie nie znajdziemy informacji, że nasz samochód ma tę funkcję. Nie ma również opcji jej włączania lub wyłączania. To dlatego, że aktywujemy ją poprzez mocniejsze dociśnięcie pedału hamulca po zatrzymaniu auta. W ten sposób zawsze możemy każdorazowo decydować, czy chcemy, żeby w danej chwili funkcja zadziałała, czy nie. Jeśli zbliżamy się do skrzyżowania i natychmiast ruszamy, po prostu trzymamy nogę na hamulcu. Gdy stoimy na światłach, wystarczy docisnąć hamulec, żeby Auto Hold się aktywował i samochód stał, czekając aż ponownie wciśniemy gaz.

Jak ruszać autem z systemem Auto Hold?

Ruszenie samochodem z funkcją Auto Hold jest bardzo łatwe. Jeśli mamy automatyczną skrzynię biegów, wystarczy dodać gazu, a samochód ruszy. Jeśli korzystamy z manualnej skrzyni biegów, ruszamy w sposób tradycyjny - wrzucamy bieg, puszczamy sprzęgło i dodajemy jednocześnie gazu.

W obu przypadkach, auto zwolni hamulec dopiero wtedy, gdy będzie gotowe ruszyć do przodu. Jest to szczególnie wygodne przy samochodach z manualną skrzynią biegów, ponieważ podczas ruszania pod górę nie musimy się martwić o samodzielne zaciąganie hamulca ręcznego i obawiać się, że auto zacznie się cofać. Auto Hold wyłączy się dopiero, jeśli "poczuje", że samochód ruszy do przodu.

"Wydarzenia". Mandatowa pułapka w Czechach. Dotyczy samochodów w leasingu Polsat News