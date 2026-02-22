Odkrywamy tajemnicze funkcje kluczyka. Niewiele osób o nich wie
Nowe samochody mają wiele ukrytych funkcji, o który często nie wiedzą nawet ich właściciele. Niektóre z nich posiada nawet kluczyk, który dzisiaj potrafi znacznie więcej niż tylko otwierać czy zamykać samochód.
Spis treści:
- Grot w obudowie kluczyka
- Otwieranie lub domykanie szyb
- Lokalizacja samochodu za pomocą kluczyka
- Jak wyłączyć system bezkluczykowy w samochodzie
- Automatyczne składanie lusterek bocznych
Grot w obudowie kluczyka
Wiele lat temu szczytem nowoczesności były kluczyki ze składanym grotem, dzięki czemu wyglądały bardziej elegancko i zajmowały mniej miejsca w kieszeni. W samochodach z systemem bezkluczykowym grot jest w ogóle nieobecny. A przynajmniej tak to wygląda.
Kierowca musi mieć bowiem możliwość awaryjnego, ręcznego otworzenia drzwi. Służy do tego ukryty grot, który wyciągamy z kluczyka po zwolnieniu w nim odpowiedniej blokady. Dzięki temu możemy się dostać do samochodu w sytuacji, gdy rozładuje się akumulator w samochodzie lub bateria w kluczyku. Tradycyjny zamek w drzwiach jest zwykle ukryty po stronie kierowcy pod plastikową zaślepką.
Otwieranie lub domykanie szyb
Funkcja ta szczególnie przydaje się w okresie letnim i pozwala na łatwe przewietrzenie wnętrza samochodu, który stał na pełnym słońcu. Żeby aktywować otwieranie szyb, wystarczy przytrzymać dłużej (przez kilka sekund) przycisk otwierania drzwi. Po chwili wszystkie szyby powinny się opuścić i przewietrzyć kabinę. Analogicznie można przytrzymać przycisk zamykania drzwi, żeby zamknąć szyby lub domknąć je. W samochodach wyposażonych w otwierany dach, również i on może się otworzyć lub uchylić.
Funkcja ta nie jest obecna we wszystkich samochodach - sporo nowych jej może nie posiadać, ale i nie brakuje aut mających już swoje lata, które pozwalają na otwieranie lub zamykanie szyb z kluczyka. W nowszych modelach funkcja ta może wymagać aktywacji w ustawieniach pojazdu.
Lokalizacja samochodu za pomocą kluczyka
Samochód zaparkowany przed supermarketem lub na parkingu wielopoziomowym może się zgubić. Niektóre samochody są wyposażone w funkcję informowania o swoim położeniu za pomocą klaksonu lub mrugających świateł. Zwykle służy do tego odpowiedni przycisk na kluczyku.
Jak wyłączyć system bezkluczykowy w samochodzie
Systemy bezkluczykowe są coraz bardziej powszechne i trudno odmówić im wygody. Stwarzają jednak zagrożenie kradzieży samochodu metodą na walizkę. Jeśli się jej obawiamy, w wielu samochodach istnieje możliwość dezaktywacji funkcji otwierania samochodu przez pociągnięcie klamki. W niektórych modelach wystarczy np. dwa razy wcisnąć przycisk zamykania pojazdu - wtedy auto nie będzie reagować, gdy ktoś złapie za klamkę. W nowszych samochodach można to ustawić na stałe w ustawieniach.
Automatyczne składanie lusterek bocznych
Czasami z poziomu kluczyka samochodowego można składać lusterka boczne wraz z blokowaniem zamków. W niektórych autach działa to domyślnie, a w innych wymaga zaznaczenia odpowiedniej opcji w ustawieniach pojazdu.