Odkrywamy tajemnicze funkcje kluczyka. Niewiele osób o nich wie

Grot w obudowie kluczyka

Wiele lat temu szczytem nowoczesności były kluczyki ze składanym grotem, dzięki czemu wyglądały bardziej elegancko i zajmowały mniej miejsca w kieszeni. W samochodach z systemem bezkluczykowym grot jest w ogóle nieobecny. A przynajmniej tak to wygląda.

Kierowca musi mieć bowiem możliwość awaryjnego, ręcznego otworzenia drzwi. Służy do tego ukryty grot, który wyciągamy z kluczyka po zwolnieniu w nim odpowiedniej blokady. Dzięki temu możemy się dostać do samochodu w sytuacji, gdy rozładuje się akumulator w samochodzie lub bateria w kluczyku. Tradycyjny zamek w drzwiach jest zwykle ukryty po stronie kierowcy pod plastikową zaślepką.

Otwieranie lub domykanie szyb

Funkcja ta szczególnie przydaje się w okresie letnim i pozwala na łatwe przewietrzenie wnętrza samochodu, który stał na pełnym słońcu. Żeby aktywować otwieranie szyb, wystarczy przytrzymać dłużej (przez kilka sekund) przycisk otwierania drzwi. Po chwili wszystkie szyby powinny się opuścić i przewietrzyć kabinę. Analogicznie można przytrzymać przycisk zamykania drzwi, żeby zamknąć szyby lub domknąć je. W samochodach wyposażonych w otwierany dach, również i on może się otworzyć lub uchylić.

Funkcja ta nie jest obecna we wszystkich samochodach - sporo nowych jej może nie posiadać, ale i nie brakuje aut mających już swoje lata, które pozwalają na otwieranie lub zamykanie szyb z kluczyka. W nowszych modelach funkcja ta może wymagać aktywacji w ustawieniach pojazdu.

Lokalizacja samochodu za pomocą kluczyka

Samochód zaparkowany przed supermarketem lub na parkingu wielopoziomowym może się zgubić. Niektóre samochody są wyposażone w funkcję informowania o swoim położeniu za pomocą klaksonu lub mrugających świateł. Zwykle służy do tego odpowiedni przycisk na kluczyku.

Jak wyłączyć system bezkluczykowy w samochodzie

Systemy bezkluczykowe są coraz bardziej powszechne i trudno odmówić im wygody. Stwarzają jednak zagrożenie kradzieży samochodu metodą na walizkę. Jeśli się jej obawiamy, w wielu samochodach istnieje możliwość dezaktywacji funkcji otwierania samochodu przez pociągnięcie klamki. W niektórych modelach wystarczy np. dwa razy wcisnąć przycisk zamykania pojazdu - wtedy auto nie będzie reagować, gdy ktoś złapie za klamkę. W nowszych samochodach można to ustawić na stałe w ustawieniach.

Automatyczne składanie lusterek bocznych

Czasami z poziomu kluczyka samochodowego można składać lusterka boczne wraz z blokowaniem zamków. W niektórych autach działa to domyślnie, a w innych wymaga zaznaczenia odpowiedniej opcji w ustawieniach pojazdu.

