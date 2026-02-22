Zimą kierowcy wciskają ten przycisk, a mechanicy mówią jasno: do duży błąd
W okresie zimowych wielu kierowców zapomina, że w samochodzie ma klimatyzację. Jesienią naciskają przycisk OFF i zapominają o sprawie aż do wiosny. Tymczasem mechanicy nie mają wątpliwości - takie zachowanie to błąd, który się zemści sporymi wydatkami.
Spis treści:
- Zimą lepiej nie wyłączać klimatyzacji
- Czy klimatyzacja zimą jest przydatna?
- Czy klimatyzacja zimą szkodzi zdrowiu?
Zimą wielu właścicieli samochodów skupia się przede wszystkim na oponach, akumulatorze czy odśnieżeniu szyb. Wielu wyłącza też w ramach oszczędności klimatyzację. Wbrew pozorom jednak zamiast oszczędności, może to nam przynieść tylko problemy i dodatkowe koszty.
Zimą lepiej nie wyłączać klimatyzacji
Zwykle zimowe miesiące kojarzą nam się z chłodem i ogrzewaniem, nie z chłodzeniem. Klimatyzacja w samochodzie ma ikonę śnieżynki, więc wydaje się, że jest odpowiednia tylko latem. Wielu kierujących automatycznie więc wciska przycisk AC OFF i wyłącza układ na kilka miesięcy, żeby zużywać mniej paliwa.
To myślenie ma jednak kilka istotnych pułapek. Po pierwsze, klimatyzacja nie pracuje tylko po to, by chłodzić powietrze - to jeden z jej efektów, ale nie jedyny. Układ ten wykonuje też inne zadania, które są przydatne szczególnie w okresie jesienno-zimowym.
Czy klimatyzacja zimą jest przydatna?
Jednym z typowych zimowych problemów są zaparowane szyby. Szczególnie, gdy zamkniemy obieg powietrza, zwykły nawiew na szybę nie rozwiąże problemu. Wtedy przydaje się klimatyzacja, która osusza powietrze w kabinie. To oznacza, że nawet w mroźny dzień, gdy nie potrzebujemy chłodzenia, klimatyzacja może pomóc, ale tym razem w poprawie widoczności.
Po drugie, regularne uruchamianie klimatyzacji zimą wpływa na trwałość całego układu. W systemie klimatyzacji wraz z czynnikiem chłodzącym krąży olej, który pełni funkcje smarujące i uszczelniające. Jeśli klimatyzacja nie działa przez kilka miesięcy, ten olej nie jest rozprowadzany, a to zwiększa ryzyko uszkodzenia kompresora, czyli najdroższej części układu. Naprawa kompresora to często koszt liczony w tysiącach złotych.
Dlatego specjaliści radzą nie pozwalać na całkowite "uśpienie" klimatyzacji zimą - nawet jeśli nie potrzebujesz chłodzenia, warto uruchomić ją przynajmniej kilka razy w miesiącu na kilkanaście minut, żeby układ był smarowany, a jego elementy nie traciły elastyczności i szczelności. W ten sposób unikniemy problemów i kosztownych napraw wiosną.
Czy klimatyzacja zimą szkodzi zdrowiu?
To kolejna obawa, którą część kierowców porusza, gdy myślą o używaniu klimatyzacji w chłodniejsze dni. Faktem jest, że klimatyzacja osusza powietrze i to może wpływać na nasze samopoczucie.
Zbyt długie przebywanie w suchej, klimatyzowanej kabinie może prowadzić do podrażnienia skóry, suchości śluzówek, a nawet nieżytów dróg oddechowych. Może pojawić się ból gardła, uczucie drapania, a nawet problemy z oczami, które są bardziej podatne na podrażnienia w suchym powietrzu.
Dlatego warto korzystać z klimatyzacji rozsądnie i tylko wtedy, gdy jest to potrzebne - na przykład do osuszenia szyb lub poprawy komfortu jazdy, ale unikać ciągłego trzymania jej włączonej bez przerwy.
Pamiętaj, że włączony układ klimatyzacji nie musi oznaczać, że z nawiewów leci chłodne powietrze. Temperatura nawiewu zależy od ustawień nawiewu i temperatury, którą wybierzesz - możesz je dostosować tak, by nadal było ciepło, ale jednocześnie powietrze było osuszane.