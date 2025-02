Według badań rynkowych, zdecydowana większość potencjalnych kupujących - aż 87 proc. - deklaruje, że nie zdecydowałaby się na zakup samochodu, w którym regularnie palono papierosy. To znacząco zmniejsza grono potencjalnych nabywców, co bezpośrednio przekłada się na wartość pojazdu.

Nawet osoby, które rozważają zakup takiego auta, często wykorzystują tę informację jako argument do negocjacji ceny. Warto w tym miejscu wspomnieć również, że do palenia papierosów wciąż przyznaje się około 24 proc. Polaków – zatem szansa, że na rynek wtórny trafi auto po palaczu jest całkiem spora.

Profesjonalne czyszczenie może kosztować nawet kilkaset złotych, ale jest to inwestycja, którą zdecydowanie warto rozważyć, bo może podnieść końcową wartość auta. Eksperci od detailingu samochodowego podkreślają, że same odświeżacze powietrza czy specjalistyczne produkty maskujące zapach nie rozwiążą problemu długoterminowo - zapach może powrócić po pewnym czasie.

Aby pozbyć się zapachu dymu najlepiej zastosować kilka metod jednocześnie. Podstawowym krokiem jest dokładne odkurzanie na mokro wszystkich tekstylnych elementów wnętrza, włączając w to fotele, dywaniki i podsufitkę. Kolejnym etapem jest użycie środków antybakteryjnych oraz czyszczenie parowe, które skutecznie usuwa nieprzyjemne zapachy z głębszych warstw tapicerki. W przypadku szczególnie zniszczonych elementów, takich jak podsufitka czy wykładzina, czasem jedynym skutecznym rozwiązaniem może być ich całkowita wymiana.

Szczególną uwagę należy zwrócić na układ klimatyzacji, który również może być nasycony zapachem dymu. Profesjonalne czyszczenie, zawierające wymianę filtra kabinowego, może okazać się niezbędne do całkowitego pozbycia się nieprzyjemnego zapachu. Warto również dokładnie wyczyścić wszystkie plastikowe i winylowe powierzchnie we wnętrzu, ponieważ mogą one absorbować dym papierosowy.