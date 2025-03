Holowanie elektryka. Eksperci ostrzegają, rozwiązanie jest tylko jedno

Z roku na rok na polskich drogach pojawia się coraz więcej samochodów elektrycznych. Wielu kierowców zastanawia się, co zrobić, gdy taki pojazd ulegnie awarii lub po prostu rozładuje mu się bateria, i to niekoniecznie “główny” zestaw akumulatorów, tylko ten o napięciu 12V. Czy można go wtedy holować tak, jak tradycyjne auta spalinowe?