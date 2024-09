Spis treści: 01 Quadem holował samochód. To był dopiero początek problemów

Quadem holował samochód. To był dopiero początek problemów

W czasie patrolu prowadzonego we wsi Siedlisko (województwo warmińsko-mazurskie) funkcjonariusze zauważyli kierowcę quada, który nie miał kasku. Uwagę zwracał również fakt, że czterokołowiec holował samochód - Volkswagena Passata. Okazało się, że quadem poruszał się 15-latek, który nie posiadał uprawnień na ten pojazd (najprawdopodobniej chodzi o prawo jazdy kategorii AM, dostępne od 14 roku życia, które umożliwia prowadzenie tzw. quadów lekkich o masie własnej do 350 kg i prędkości maksymalnej do 45 km/h). To jednak nie był koniec.

Okazało się, że za kierownicą Passata siedział 25-latek znajdujący się pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało, że w organizmie ma blisko dwa promile. Jakby tego było mało, mężczyzna wsiadł za kierownicę mimo sądowego zakazu prowadzenia. Samochód zaś nie posiadał ważnego badania technicznego.

Quad holował samochód. Jaka kara?

Ostatecznie za popełnione czyny 25-latkowi grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Jeśli zaś chodzi o 15-latka, policjanci sporządzili w jego sprawie notatkę. Trafi ona do sądu rodzinnego i nieletnich. Podejmie on decyzję, co do dalszych losów nastolatka.

Jazda quadem. Jakie zasady?

Osoby poruszające się quadem muszą pamiętać, że zobowiązani są do stosowania się do wszystkich zasad ruchu drogowego. Jazda jest możliwa wyłącznie po drogach publicznych lub odcinkach do tego wyznaczonych, strefach ruchu i zamieszkania. Zakazem jazdy objęte są takie tereny, jak leśne dukty, parki narodowe i krajobrazowe, plaże. Oprócz tego trzeba pamiętać, że quadem nie można poruszać się po drogach ekspresowych i autostradach. W przypadku przewożenia dziecka (do 7 lat) prędkość nie może przekraczać 40 km/h.

Kiedy nie można holować samochodu?

Holowanie samochodu wymaga nie tylko odpowiednich umiejętności od kierowcy, ale również znajomości przepisów dotyczących holowania innego auta. By holowanie auta było możliwe, trzeba spełnić szereg warunków. Holowany samochód powinien mieć na tyle sprawny układ kierowniczy i hamulcowy, by nie stwarzać zagrożenia na drodze. W pewnych sytuacjach holowanie auta jest jednak zabronione. Nie można tego robić nie tylko kiedy auto ma niesprawny układ kierowniczy i hamulce, ale również:

gdy nie działają światła

kiedy niesprawny samochód znajduje się na autostradzie (chyba, że pojazd jest do tego uprawniony - tylko do najbliższego zjazdu lub Miejsca Obsługi Podróżnych)

nie można holować samochodu z przyczepą lub więcej niż jednego samochodu

jeśli kierowca nie ma odpowiednich uprawnień (chyba, że pojazd nie wymaga kierowania nim)

kiedy auto nie ma odpowiedniego oznakowania

gdy kierowca holowanego auta jest pod wpływem alkoholu

kiedy samochód holowany ma większą masę niż pojazd holujący (w przypadku gdy w pojeździe holowanym nie trzeba korzystać z układu hamulcowego i kierowniczego - np. holowanie na podnośniku lub tzw "sankach").