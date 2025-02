System Red Light działał już we Wrocławiu we wspomnianej lokalizacji i zarejestrował 12 588 naruszeń w okresie od 5 kwietnia do 29 listopada 2023 roku i był najbardziej “zapracowanym” tego typu systemem w Polsce. Potem go jednak wyłączono. Przyczyną był brak zasilania - kamery były podłączone do tymczasowego przyłącza energetycznego należącego do wykonawcy pobliskich robót budowlanych. Po zakończeniu prac budowlanych przyłącze zostało zlikwidowane.