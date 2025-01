Jak sama nazwa wskazuje, światła awaryjne powinny w pierwszej kolejności służyć do tego, by powiadomić innych uczestników ruchu o tym, że w naszym pojeździe doszło do awarii. Ich włączenie jest obowiązkowe, gdy dojdzie do postoju pojazdu wynikającego z defektu czy w razie kolizji lub wypadku. Co ciekawe, przepisy dopuszczają włączenie jedynie świateł pozycyjnych, jeśli pojazd nie jest wyposażony w światła awaryjne (co się praktycznie nie zdarza).