Paliwo jest klasyfikowane jako materiał niebezpieczny, dlatego zarówno sam transport, jak i przechowywanie jest dokładnie określone przez obowiązujące przepisy. Złamanie prawa może skutkować nie tylko odmową sprzedaży, ale przede wszystkim dotkliwą karą finansową.

Samochodem można przewozić maksymalnie 240 litrów paliwa. 123RF/PICSEL

Obniżki na stacjach paliw. Ile możesz zatankować "do baniek" i przewieźć autem do domu?

Przepisy dokładnie określają, że w jednej jednostce transportowej, czyli samochodzie osobowym lub samochodzie osobowym z przyczepą, można przewozić do 240 litrów paliwa poza tym, które znajduje się w zbiorniku pojazdu. Główny Inspektorat Transportu Drogowego zaznacza, że zatankowane paliwo w maksymalnej ilości należy rozłożyć na co najmniej cztery kanistry, z których każdy może mieć do 60 litrów pojemności.

Nieprzestrzeganie tych limitów wiąże się z wysokimi mandatami karnymi. Grzywna w wysokości 3 tys. zł grozi za niewłaściwe opakowania, a 2 tys. zł za przekroczenie dozwolonej ilości paliwa. Kara jest zatem bardzo dotkliwa, a oszczędność - przy niezastosowaniu się do wytycznych - może okazać się zgubna.

Opakowania po płynie do spryskiwaczy, a może AdBlue? W czym można legalnie przewozić paliwo?

Pierwsza kara bezpośrednio odnosi się do pojemników, w których paliwo jest przewożone. Odpadają oczywiście standardowe butelki po napojach czy innych płynach, gdyż nie są one dostosowane do przewozu paliwa. Zgodnie z przepisami benzynę lub olej napędowy należy transportować i przechowywać w specjalnych, atestowanych kanistrach, które są szczelne i wykonane zostały z bezpiecznych materiałów.

Należy zatem unikać starych pojemników po innych płynach, a także zardzewiałych kanistrów metalowych. Znajdujące się wewnątrz zanieczyszczenia mogą uszkodzić układ paliwowy, co w konsekwencji doprowadzi do kosztownej wizyty u mechanika. Dodatkowo warto pamiętać, że nawet w atestowanych kanistrach paliwo powinno być wymieniane co około pół roku, ponieważ z czasem może się utlenić i stracić swoje właściwości.

Paliwo musi być przechowywane w atestowanych i szczelnie zamkniętych kanistrach. 123RF/PICSEL

Ile paliwa możesz przechowywać w garażu? Wszystko zależy od powierzchni

Samo miejsce przechowywania również ma znaczenie. W garażach wolnostojących o powierzchni do 100 m kwadratowych i wykonanych z materiałów niepalnych, można mieć do 200 l paliwa. Natomiast w garażach będących częścią budynku mieszkalnego lub w zabudowie szeregowej, dopuszczalne jest przechowywanie maksymalnie 60 l oleju napędowego lub 20 l benzyny.

Jeżeli jednak zależy wam na przechowywaniu większych ilości paliwa, niezbędne są specjalistyczne dwupłaszczowe zbiorniki naziemne, które spełniają rygorystyczne normy bezpieczeństwa. Za niewłaściwe przechowywanie paliwa można zostać ukaranym grzywną w wysokości od 20 zł do nawet 5 tys. zł.

