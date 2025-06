Jak co roku, przed sezonem wakacyjnym, koncerny paliwowe działające na polskim rynku przygotowują atrakcyjne promocje. W tym roku jako pierwsza z ofertą wystartowała sieć Circle K, ogłaszając obniżki cen paliw w ramach ogólnoeuropejskiej akcji pod nazwą "Fuel Day". Akcja obejmuje ponad 1600 stacji w całej Europie. W Polsce klienci będą mogli skorzystać z promocji na blisko 400 stacjach Circle K.

Promocja "Fuel Day" odbędzie się już 12 czerwca. Kierowcy, którzy odwiedzą stacje Circle K na terenie całej Polski, będą mogli skorzystać z rabatów na paliwo w wysokości aż 50 gr/l. Oznacza to, że podczas jednego tankowania można zaoszczędzić nawet do 25 zł.

Warto pamiętać, że promocja "Fuel Day" obowiązuje wyłącznie w godzinach od 14:00 do 17:00 i obejmuje jedynie paliwa Circle K miles oraz miles+.Aby skorzystać z rabatu, należy być posiadaczem karty lojalnościowej Circle K Extra. Co ważne, do programu można dołączyć również w dniu promocji, a rabat zostanie naliczony po zakończeniu rejestracji.