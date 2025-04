W skrócie W ramach promocji użytkownicy aplikacji Lidl Plus mogą liczyć na promocję na paliwo na stacjach Shell.

Klienci mogą liczyć na zniżki sięgające 25 gr na litrze zatankowanego paliwa.

Chętni na skorzystanie z rabatu muszą się pospieszyć, ponieważ akcja za kilka dni dobiegnie końca.

Okres okołoświąteczny i majówkowy to czas, kiedy kierowcy przemierzają setki kilometrów, by spotkać się z najbliższymi. Z uwagi na to, że święta wielkanocne i długi weekend majowy w tym roku dzieli zaledwie kilka dni, może się to wiązać ze zwiększoną aktywnością kierowców. To zaś oznacza większe ilości zużytego paliwa, a to z kolei więcej pieniędzy wydanych na tankowanie. W związku z tym kierowcy szukają różnych sposobów, jak obniżyć koszty tankowania. Jeszcze przez kilka dni jest to możliwe dzięki współpracy dwóch sieci - sklepów spożywczych i stacji paliw.

Jaka promocja na paliwo w Lidl Plus?

Lidl jakiś czas temu wprowadził do swojej aplikacji lojalnościowej, Lidl Plus, usługę Benefit Plus. W jego ramach klienci dyskontów mogą liczyć na korzyści nie tylko w sklepach sieci, ale także u jej partnerów - paleta usług co jakiś czas jest modyfikowana.

I tak jedną z dodatkowych usług jest rabat na stacjach Shell. Tankujący na stacjach sieci mogą liczyć na zniżkę uzależnioną od rodzaju paliwa. Prezentują się one następująco:

Paliwa Shell V-Power 95 i Shell V-Power Diesel: rabat 25 gr na litrze

Shell FuelSave 95 i Shell FuelSave Diesel: zniżka o 15 gr na litrze

Shell AutoGas: rabat 10 gr na litrze

Podkreślono, że rabat naliczany jest co do grosza. Trzeba jednak pamiętać, że w ramach promocji ilość paliwa, którą możemy zatankować, jest ograniczona. By otrzymać zniżkę, klient może nabyć od 20 do 80 litrów paliwa. Każdy litr powyżej tej wartości rozliczany jest już po cenie regularnej. To zaś oznacza, że maksymalna zniżka, jaką klient może otrzymać tankując poszczególne paliwa, wynosi:

20 zł na Shell V-Power 95 i Shell V-Power Diesel

12 zł na Shell FuelSave 95 lub Shell FuelSave Diesel

8 zł na Shell AutoGas

Jak aktywować rabat na paliwo w aplikacji Lidl Plus?

By skorzystać z promocji wystarczy wyszukać ofertę w aplikacji Lidl Plus (w sekcji Benegit Plus) i kliknąć baner „Odbierz”, w wyniku czego ukaże się nam kod QR uprawniający do odebrania rabatu. Jeśli chcemy zatankować taniej, powinniśmy go okazać przy kasie. Kod ten pozwala klientom na skorzystanie z promocji maksymalnie cztery razy. Jeśli ktoś jeszcze z niego nie skorzystał, powinien się pospieszyć - akcja rabatowa potrwa do 27 kwietnia. To oznacza, że klientom zostało już tylko kilka dni.

Na których stacjach jest promocja na paliwo od Lidla?

Oprócz samego posiadania konta w aplikacji sieci dyskontów oraz specjalnego kodu, klienci muszą pamiętać również o innych warunkach, które należy spełnić, by zatankować taniej. Jednym z nich jest fakt, że w ramach promocji mogą wlać paliwo wyłącznie do "baku pojazdu o maksymalnej masie 3,5 tony lub do atestowanego kanistra". Co więcej trzeba również pamiętać, że akcja nie łączy się z innymi promocjami Shell na paliwo. Ponadto z promocji nie mogą skorzystać osoby posługujące się kartami flotowymi.

Klienci muszą także zdawać sobie sprawę, że nie wszystkie stacje Shell biorą udział w promocji. W związku z tym warto przed wyjazdem sprawdzić listę punktów objętych akcją. Możemy ją znaleźć w regulaminie promocji.

