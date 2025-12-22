Spis treści: Jak dbać o auto zimą? Pamiętaj o regularnych wizytach na myjni Zimą regularnie myj podwozie. Czy myjnie automatyczne mają taką funkcję? Niewielkie rysy mogą być początkiem ognisk korozji. Czy lakier zaprawkowy jest dobry? Jak zadbać o lakier samochodu zimą?

Eksperci niemieckiego automobilklubu ADAC podkreślają, że szczególnie zimą kierowcy powinni zadbać o swój samochód. Wbrew pozorom czynności te nie wymagają potężnych nakładów finansowych, a regularne i przede wszystkim odpowiednie działania są w stanie ochronić powłokę lakierniczą oraz zapobiegać pojawieniu się rdzy. Jednym z głównych zaleceń jest częste korzystanie z myjni samoobsługowych.

Jak dbać o auto zimą? Pamiętaj o regularnych wizytach na myjni

Chociaż dla wielu zalecenia ADAC mogą brzmieć kontrowersyjnie, to najlepszym sposobem na ochronę przed korozją - szczególnie zimą - są regularne wizyty na myjni. Osadzająca się sól drogowa na karoserii, felgach i w trudno dostępnych miejscach w połączeniu z wilgocią tworzy idealne warunki do rozwoju rdzy. Po jeździe w opadach śniegu lub po mokrych, zasolonych drogach należy umyć pojazd na myjni samoobsługowej, zwracając szczególną uwagę na nadkola, progi, elementy zawieszenia oraz okolice hamulców, ponieważ to właśnie tam gromadzi się najwięcej zanieczyszczeń.

Sól świetnie roztapia śnieg i lód, dlatego jest powszechnie stosowana w utrzymaniu czystości dróg zimą. Niestety, o ile dla drogowców jest skutecznym narzędziem, o tyle dla kondycji samochodu okazuje się szkodliwa. Chlorek sodu osadzając się na pojeździe niszczy lakier i przyspiesza proces korozji.

Czy można myć samochód, gdy jest mróz? ASphotofamily 123RF/PICSEL

Chociaż będzie to dobry zabieg dla samochodu to z mycia należy zrezygnować, gdy temperatura spada poniżej -10 st. C lub gdy po opłukaniu auto spędzi noc na dworze.

Zimą regularnie myj podwozie. Czy myjnie automatyczne mają taką funkcję?

Zdaniem ekspertów najbardziej narażonym miejscem na pojawianie się korozji jest podwozie samochodu, które zdecydowanie najtrudniej jest umyć. Istotny jest natomiast fakt, że większość myjni automatycznych posiada taką funkcję, a ta jest kluczowa, aby z miejsc niewidocznych i trudno dostępnych usunąć zalegającą sól drogową i brud.

Zanim jednak skorzystacie z myjni automatycznej, warto dodatkowo opłukać samochód myjką ciśnieniową, co pozwoli na usunięcie grubych warstw brudu. Szczotki pracujące na piasku i soli mogą działać niczym papier ścierny, co doprowadzi do pojawienia się mikrorys.

Niewielkie rysy mogą być początkiem ognisk korozji. Czy lakier zaprawkowy jest dobry?

Zadbanie o dobry stan powłoki lakierniczej nie ogranicza się tylko do częstego mycia pojazdu zimą. Kierowcy powinni jeszcze przed sezonem zimowym zająć się zarysowaniami, odpryskami lakieru czy śladami po uderzeniach kamieni. Sól drogowa szybko wnika w takie uszkodzenia i przyspiesza proces rdzewienia. W przypadku powierzchownych zarysowań można skorzystać z lakieru zaprawkowego, a jeżeli uszkodzenie jest głębokie, warto udać się do lakiernika.

Jak zadbać o lakier samochodu zimą?

O regularnych wizytach na myjni oraz przyłożeniu się do mycia podwozia i trudno dostępnych miejsc powinien pamiętać każdy kierowca. Zdecydowanie odradza się także skrobania lodu z karoserii - skrobaczkę można zastąpić sprayem do odmrażania, który bezpiecznie usunie lód bez naruszenia powłoki lakierniczej.

Dobrą praktyką będzie również przygotowanie lakieru do zimy poprzez nałożenie wosku samochodowego, który tworzy warstwę ochronną, minimalizuje ryzyko przywierania brudu oraz pomaga w utrzymaniu czystości. Jeżeli wasz samochód nocuje pod chmurką, to z pewnością korzystacie ze szczotek do odśnieżania - warto wybrać taką, która posiada miękkie włosie.

Przy Audi Concept C pracował polski designer. Auto zapowiada nowe TT INTERIA.PL INTERIA.PL