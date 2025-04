Stary taksówkarski sposób na chłodzenie bez klimatyzacji. Każdy może skorzystać

W cieplejsze, słoneczne dni wnętrze samochodu to prawdziwa szklarnia, która nagrzewa się błyskawicznie do tego stopnia, że czasem nie możemy nawet dotknąć kierownicy, a siedzenia parzą nas w plecy. Dobrze więc parkować samochód w cieniu, albo przynajmniej zasłaniać przednią szybę blendą odbijającą promienie słoneczne.

Zanim wsiądziesz do samochodu po dłuższym postoju otwórz na kilka minut wszystkie okna i pozwól mu się przewietrzyć. W ten sposób pozbędziesz się gorącego powietrza ze środka i unikniesz wsiadania do prawdziwej sauny.

Klimatyzacja jest bardziej efektywna podczas jazdy w trasie i powoduje zużycie nieco mniej paliwa niż w przypadku jazdy po mieście. Z drugiej strony otwarte okna przy wyższych prędkościach podczas jazdy np. autostradą generują nie tylko hałas i przeciąg w samochodzie, ale też odczuwalnie większy opór powietrza, co przyczynia się do zwiększonego zużycia paliwa. Zwiększony opór powietrza bez problemu podniesie zużycie paliwa ponad to co w trasie zużyje klimatyzacja. Zatem w trasie zamknij okna i korzystaj z klimatyzacji, a jeśli warunki na to pozwalają wyłącz ją i używaj wyłącznie nawiewu.