Spis treści: Jak odpalić auto na mrozie? Doświadczenia z Jakucji Triki z Syberii - jak przygotować samochód na ekstremalne mrozy? Odpalanie auta na mrozie - co działa w Polsce?

Jak odpalić auto na mrozie? Doświadczenia z Jakucji

W Polsce zimą notujemy przeważnie od -5 do -20 st. C. Już przy takich temperaturach akumulator traci nawet 50 proc. swojej pojemności, olej silnikowy gęstnieje, zwiększając opory rozruchu, a w dieslach może zamarzać paliwo. Jednak w Jakucji, gdzie standardem są -50 st. C, a rekord wyniósł -71,2 st. C, problemy eksploatacyjne to realne zagrożenie dla codziennego funkcjonowania.

Dla mieszkańców Jakucji samochód jest narzędziem przetrwania. Najczęściej wybierają japońskie SUV-y z silnikami benzynowymi - np. Toyotę Land Cruiser czy Nissana X-Traila.

Powód jest prosty: benzyna w przeciwieństwie do oleju napędowego nie wytrąca parafiny, więc nie zatyka filtra paliwa przy niskich temperaturach. Diesle wymagają dodatkowych podgrzewaczy, co podnosi ryzyko awarii.

Codzienna eksploatacja pojazdu wymaga tam działań, które w Polsce uznalibyśmy za skrajne, ale są jedyną drogą, by samochód pozostał sprawny.

Triki z Syberii - jak przygotować samochód na ekstremalne mrozy?

Jakuckie patenty sprowadzają się do jednego: utrzymać silnik i podzespoły w temperaturze, która pozwoli na rozruch. Najczęściej stosowane rozwiązania to:

koc izolacyjny pod maską, zatrzymuje ciepło i spowalnia wychładzanie płynów,

dodatkowe szyby redukują parowanie i zamarzanie wnętrza,

zaklejanie wlotów powietrza, chroni silnik przed zasysaniem ekstremalnie zimnego powietrza (w polskich warunkach metoda niewskazana ze względu na ryzyko przegrzania),

termiczne pokrowce na całe auto, tworzą warstwę izolacji,

automatyczne rozruszniki, systemy, które uruchamiają silnik, gdy temperatura spada poniżej określonego poziomu, np. -10 st. C.

Dzięki temu silnik nigdy nie stygnie całkowicie, co pozwala go uruchomić nawet po nocy spędzonej przy -50 st. C.

Gdy auto zamarza "na kość", kierowcy korzystają z usług firm odmrażających samochody przy pomocy pomp ciepła zasilanych paliwem. Proces trwa nawet godzinę, zanim wszystkie płyny odzyskają odpowiednią konsystencję.

Odpalanie auta na mrozie - co działa w Polsce?

Polski klimat nie wymaga aż tak radykalnych działań, ale problemy z rozruchem występują regularnie. Najczęściej stosowaną metodą jest uruchamianie z kabli.

Podstawowa zasada bezpieczeństwa to prawidłowe podłączenie przewodów - czerwony kabel, dodatnie bieguny obu akumulatorów, a czarny kabel - minus w samochodzie biorcy oraz masa w aucie dawcy (a nie minus akumulatora), co ogranicza ryzyko iskrzenia.

Aby uniknąć zimowych kłopotów, warto zadbać o sprawny i naładowany akumulator, tankowanie zimowego paliwa (w dieslu: dodatki antyżelowe), smarowanie uszczelek, by zapobiec ich przymarzaniu, rozgrzewanie świec żarowych przed uruchomieniem auta, unikanie długiego kręcenia rozrusznikiem, nieobciążanie instalacji elektrycznej tuż po starcie, używanie pokrowców na szybę i wożenie kabli rozruchowych.

To zestaw prostych działań, które w polskich realiach rozwiązują większość problemów związanych z niską temperaturą.

