Polska zima to nic. W Jakucji mają -71 st. C i wiedzą, jak odpalić auto
Co zrobić, gdy samochód odmawia posłuszeństwa na mrozie? W Jakucji, gdzie temperatura potrafi spaść do -71 st. C, kierowcy codziennie walczą z zimą, która w Polsce uchodziłaby za ekstremalną. Ich doświadczenia pokazują, jak skutecznie przygotować auto na niskie temperatury.
Spis treści:
- Jak odpalić auto na mrozie? Doświadczenia z Jakucji
- Triki z Syberii - jak przygotować samochód na ekstremalne mrozy?
- Odpalanie auta na mrozie - co działa w Polsce?
Jak odpalić auto na mrozie? Doświadczenia z Jakucji
W Polsce zimą notujemy przeważnie od -5 do -20 st. C. Już przy takich temperaturach akumulator traci nawet 50 proc. swojej pojemności, olej silnikowy gęstnieje, zwiększając opory rozruchu, a w dieslach może zamarzać paliwo. Jednak w Jakucji, gdzie standardem są -50 st. C, a rekord wyniósł -71,2 st. C, problemy eksploatacyjne to realne zagrożenie dla codziennego funkcjonowania.
Dla mieszkańców Jakucji samochód jest narzędziem przetrwania. Najczęściej wybierają japońskie SUV-y z silnikami benzynowymi - np. Toyotę Land Cruiser czy Nissana X-Traila.
Powód jest prosty: benzyna w przeciwieństwie do oleju napędowego nie wytrąca parafiny, więc nie zatyka filtra paliwa przy niskich temperaturach. Diesle wymagają dodatkowych podgrzewaczy, co podnosi ryzyko awarii.
Codzienna eksploatacja pojazdu wymaga tam działań, które w Polsce uznalibyśmy za skrajne, ale są jedyną drogą, by samochód pozostał sprawny.
Triki z Syberii - jak przygotować samochód na ekstremalne mrozy?
Jakuckie patenty sprowadzają się do jednego: utrzymać silnik i podzespoły w temperaturze, która pozwoli na rozruch. Najczęściej stosowane rozwiązania to:
- koc izolacyjny pod maską, zatrzymuje ciepło i spowalnia wychładzanie płynów,
- dodatkowe szyby redukują parowanie i zamarzanie wnętrza,
- zaklejanie wlotów powietrza, chroni silnik przed zasysaniem ekstremalnie zimnego powietrza (w polskich warunkach metoda niewskazana ze względu na ryzyko przegrzania),
- termiczne pokrowce na całe auto, tworzą warstwę izolacji,
- automatyczne rozruszniki, systemy, które uruchamiają silnik, gdy temperatura spada poniżej określonego poziomu, np. -10 st. C.
Dzięki temu silnik nigdy nie stygnie całkowicie, co pozwala go uruchomić nawet po nocy spędzonej przy -50 st. C.
Gdy auto zamarza "na kość", kierowcy korzystają z usług firm odmrażających samochody przy pomocy pomp ciepła zasilanych paliwem. Proces trwa nawet godzinę, zanim wszystkie płyny odzyskają odpowiednią konsystencję.
Odpalanie auta na mrozie - co działa w Polsce?
Polski klimat nie wymaga aż tak radykalnych działań, ale problemy z rozruchem występują regularnie. Najczęściej stosowaną metodą jest uruchamianie z kabli.
Podstawowa zasada bezpieczeństwa to prawidłowe podłączenie przewodów - czerwony kabel, dodatnie bieguny obu akumulatorów, a czarny kabel - minus w samochodzie biorcy oraz masa w aucie dawcy (a nie minus akumulatora), co ogranicza ryzyko iskrzenia.
Aby uniknąć zimowych kłopotów, warto zadbać o sprawny i naładowany akumulator, tankowanie zimowego paliwa (w dieslu: dodatki antyżelowe), smarowanie uszczelek, by zapobiec ich przymarzaniu, rozgrzewanie świec żarowych przed uruchomieniem auta, unikanie długiego kręcenia rozrusznikiem, nieobciążanie instalacji elektrycznej tuż po starcie, używanie pokrowców na szybę i wożenie kabli rozruchowych.
To zestaw prostych działań, które w polskich realiach rozwiązują większość problemów związanych z niską temperaturą.