Spis treści: Akumulatory do systemu start-stop Zwykły akumulator w aucie z systemem start-stop Czy start-stop niszczy silnik?

W samochodzie bez start-stopu rozrusznik uruchamia silnik raz - przy przekręceniu kluczyka. W aucie z tym systemem silnik jest gaszony i uruchamiany wiele razy podczas jednej jazdy po mieście. Każde uruchomienie to duży pobór prądu w krótkim czasie, po którym akumulator musi się błyskawicznie naładować, zanim nastąpi kolejny cykl.

Akumulatory do systemu start-stop

Standardowy akumulator kwasowo-ołowiowy z płynnym elektrolitem nie jest przystosowany do takiego trybu pracy. Częste głębokie rozładowania i szybkie ładowania skracają jego żywotność - zamiast kilku lat może wytrzymać kilka miesięcy. Dlatego producenci samochodów z systemem start-stop stosują akumulatory typu AGM, czyli Absorbent Glass Mat. W akumulatorach AGM elektrolit jest wchłonięty w matę z włókna szklanego, co daje im znacznie niższą rezystancję wewnętrzną niż w tradycyjnych akumulatorach. Przekłada się to na szybsze przyjmowanie ładunku po uruchomieniu silnika i lepszą tolerancję na cykliczne rozładowywanie.

Zwykły akumulator w aucie z systemem start-stop

System zarządzania energią w samochodzie z systemem start-stop jest skalibrowany pod parametry akumulatora AGM. Gdy kierowca zamontuje zwykły akumulator kwasowo-ołowiowy, system nie otrzymuje wystarczającego napięcia po kolejnych cyklach rozruchu. Komputer pokładowy zaczyna wyłączać funkcję start-stop, żeby chronić akumulator przed zbyt głębokim rozładowaniem. Kierowca widzi, że system nie działa, i często obwinia elektronikę lub sam start-stop, podczas gdy problem leży w niewłaściwym akumulatorze.

W gorszym scenariuszu niewłaściwy akumulator może powodować spadki napięcia w instalacji elektrycznej, co zakłóca pracę systemów elektronicznych, wyświetla fałszywe błędy na desce rozdzielczej i przyspiesza zużycie rozrusznika. Akumulatory AGM są wrażliwe na przeładowanie, ale standardowe akumulatory w autach z systemem start-stop mają odwrotny problem - są chronicznie niedoładowane.

Czy start-stop niszczy silnik?

To jedno z najczęstszych obaw kierowców. Silnik gasiony i uruchamiany kilkadziesiąt razy dziennie wydaje się narażony na przyspieszone zużycie, szczególnie zimą, gdy olej jest gęsty i potrzebuje czasu, żeby dotrzeć do wszystkich elementów. W rzeczywistości producenci projektują silniki z systemem start-stop z myślą o tych obciążeniach. Firma Federal-Mogul opracowała specjalne łożyska z powłoką polimerową, które wytrzymują ponad 300 tys. cykli rozruchowych - trzykrotnie więcej niż standardowe łożysko główne.

Do tego komputer monitoruje temperaturę oleju i warunki pracy silnika. Jeśli silnik zbyt długo stoi wyłączony lub temperatura oleju spada poniżej bezpiecznej wartości, system automatycznie go uruchamia, żeby zapobiec uszkodzeniom. Rozruszniki w autach ze start-stopem również różnią się od standardowych - firma Denso, dostawca dla wielu producentów, oferuje trzy wersje zaprojektowane specjalnie pod ten system, w tym wersję z trwale zazębionym kołem zębatym, która jest cichsza, szybsza i bardziej wydajna.

Jednym z elementów, które mogą zużywać się szybciej w autach z systemem start-stop są poduszki silnika. Dzieje się tak z powodu powtarzających się wibracji przy rozruchu, ale to element eksploatacyjny, którego wymiana nie jest kosztowna w porównaniu z oszczędnościami na paliwie przez cały okres użytkowania samochodu.

