To jedna z najważniejszych zmian w nowelizacji prawa o ruchu drogowym w 2026 r. Wielu kierowców nadal nie wie, których dróg dotyczy nowa sankcja i czy na autostradzie również grozi zatrzymanie prawa jazdy. Kluczowe jest rozróżnienie między drogą jednojezdniową a dwujezdniową.

Nowe przepisy 2026 - utrata prawa jazdy także poza obszarem zabudowanym

Dotychczas automatyczne zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h kojarzyło się głównie z obszarem zabudowanym. Od teraz sankcja obejmuje również drogi poza miastem - konkretnie jednojezdniowe drogi dwukierunkowe.

Jeżeli kierowca pojedzie np. 140 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 90 km/h, policjant ma obowiązek zatrzymać prawo jazdy. Nie jest istotne natężenie ruchu czy pora dnia. Liczy się przekroczenie progu 50 km/h.

Nowelizacja wprowadziła także zmiany w Kodeksie karnym dotyczące osób łamiących sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Zgodnie z art. 244 K.k., niestosowanie się do orzeczonego zakazu jest przestępstwem, za które sąd może orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Droga jednojezdniowa - co to oznacza w praktyce?

Droga jednojezdniowa to taka, która ma jedną jezdnię dla obu kierunków ruchu. Najczęściej kierunki oddziela wyłącznie linia pozioma namalowana na asfalcie. Nie ma fizycznej bariery, pasa zieleni ani betonowego rozdzielenia.

To typowe drogi krajowe i wojewódzkie z limitem 90 km/h poza obszarem zabudowanym. Właśnie na takich trasach dochodzi do najcięższych wypadków czołowych.

Czy na autostradzie też można stracić prawo jazdy za prędkość?

Autostrady i większość dróg ekspresowych to drogi dwujezdniowe - mają oddzielone fizycznie kierunki ruchu. Na takich trasach również obowiązują limity prędkości (np. 140 km/h na autostradzie). Jeżeli kierowca przekroczy je o ponad 50 km/h, grozi mu wysoki mandat i punkty karne. Natomiast rozszerzona sankcja administracyjna w nowelizacji została ukierunkowana przede wszystkim na drogi jednojezdniowe dwukierunkowe poza obszarem zabudowanym.

To istotne rozróżnienie. Nie każda droga poza miastem oznacza identyczne konsekwencje.

Dlaczego rozszerzono sankcję poza miasto?

Wypadki poza obszarem zabudowanym są statystycznie mniej liczne niż w miastach, ale znacznie bardziej tragiczne w skutkach. Wyższe prędkości i brak fizycznego rozdzielenia kierunków ruchu powodują, że zderzenia czołowe kończą się najcięższymi obrażeniami.

Dotychczasowy system tworzył paradoks - w mieście przekroczenie o 51 km/h oznaczało utratę prawa jazdy, natomiast poza nim często kończyło się wyłącznie mandatem. Nowelizacja ma ten rozdźwięk zlikwidować.

Samochód wpadł do zamarzniętej Driny we wschodniej Bośni. Do akcji wkroczył strażak AFP