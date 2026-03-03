Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo i jednocześnie ułatwić młodym osobom wejście w dorosłość komunikacyjną. W praktyce oznacza to model "jazdy pod nadzorem", który funkcjonuje już w części krajów Europy. Kluczowe jest jednak to, kto może towarzyszyć 17-latkowi i jakie konsekwencje grożą za złamanie zasad.

Prawo jazdy od 17 lat - co się zmieniło?

Nowelizacja prawa o ruchu drogowym umożliwia uzyskanie prawa jazdy kategorii B osobie, która ukończyła 17 lat. Egzamin państwowy można zatem zdać jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności.

To jednak nie oznacza pełnej samodzielności na drodze. Przez pierwsze pół roku od uzyskania prawa jazdy - jednak nie dłużej niż do ukończenia 18 lat - młody kierowca musi prowadzić samochód w towarzystwie doświadczonego pasażera.

Kto może być opiekunem 17-latka za kierownicą?

Przepisy określają konkretne wymagania wobec osoby towarzyszącej:

musi mieć ukończone 25 lat,

musi posiadać prawo jazdy kategorii B nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat,

nie może być objęta zakazem prowadzenia pojazdów, w tym w ciągu ostatnich 5 lat,

nie może znajdować się pod wpływem alkoholu ani środków działających podobnie do alkoholu.

Opiekun nie jest instruktorem nauki jazdy. To osoba odpowiedzialna za nadzór nad młodym kierowcą w codziennym ruchu drogowym.

Czy 17-latek może jeździć sam?

Tak, o ile od uzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdu minęło już co najmniej pół roku. Do ukończenia 18 lat młody kierowca nie pracować jako kierowca taksówki czy kurier, a jego uprawnienia do prowadzenia obowiązują wyłącznie w Polsce.

Nowelizacja wprowadza również okres próbny: 2 lata dla osób, które uzyskały prawo jazdy po ukończeniu 18 lat oraz 3 lata dla osób, które uzyskały je w wieku 17 lat - jednak nie dłużej niż do ukończenia 20. roku życia.

Jakie ograniczenia obowiązują młodych kierowców?

W okresie próbnym:

obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia pojazdu po alkoholu i narkotykach (0,0),

przekroczenie 12 punktów karnych skutkuje obowiązkiem odbycia dodatkowego szkolenia praktycznego z zakresu zagrożeń w ruchu drogowym,

popełnienie dwóch poważnych wykroczeń może skutkować wydłużeniem okresu próbnego o kolejne 2 lata.

Dlaczego wprowadzono prawo jazdy od 17. roku życia??

Model jazdy pod nadzorem funkcjonuje już m.in. w Niemczech i Austrii. Badania z tych krajów pokazują, że młodzi kierowcy zdobywający doświadczenie w kontrolowanych warunkach rzadziej powodują wypadki po uzyskaniu pełnych uprawnień.

Celem zmian jest ograniczenie liczby wypadków z udziałem młodych kierowców, którzy statystycznie należą do grupy podwyższonego ryzyka.

