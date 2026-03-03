Spis treści: Jakimi motocyklami można jeździć na kat. B? Ile pali motocykl 125? Średnie spalanie na 100 km Ile kosztuje przejechanie 100 km motocyklem 125? Ile kosztuje serwisowanie motocykla 125? Jazda buspasem i darmowe parkowanie. Motocykl to oszczędność nie tylko czasu

24 sierpnia 2014 r. weszły w życie nowe przepisy, na mocy których posiadacze kategorii B od co najmniej 3 lat mogą kierować motocyklami o pojemności silnika nieprzekraczającej 125 cm3. Eksperci wówczas podkreślali, że nowelizacja ta negatywnie wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego, znacznie zwiększając liczbę wypadków z udziałem motocyklistów. Po ponad dekadzie śmiało możemy przyznać, że była to bardzo dobra decyzja, która ożywiła rodzimy rynek i przypadła do gustu zmotoryzowanym.

Jakimi motocyklami można jeździć na kat. B?

Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami kierowcy posiadający kategorię B od co najmniej 3 lat mogą prowadzić motocykle z silnikami o pojemności nieprzekraczającej 125 cm3. To jednak nie jedyny wymóg ustanowiony przez ustawodawcę. Określono również maksymalną moc oraz stosunek mocy do masy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jazda motocyklem na kategorii B jest możliwa, jeśli:

pojemność skokowa silnika nie przekracza 125 cm3,

moc maksymalna nie przekracza 11 kW (15 KM),

stosunek mocy do masy motocykla nie jest wyższy niż 0,1 kW/kg, co w praktyce oznacza, że przy maksymalnej mocy 11 kW motocykl nie może ważyć mniej niż 110 kg.

Ile pali motocykl 125? Średnie spalanie na 100 km

Określenie średniego spalania jednośladów z silnikiem o pojemności 125 cm3 jest stosunkowo proste, jednakże ostateczny wynik uzależniony będzie od prędkości przelotowej, wagi kierowcy oraz ukształtowania terenu.

Skutery 125 - to jednoślady będące synonimem komfortu użytkowania w mieście i oszczędności. Nowoczesne modele osiągają średnie spalanie między 2,5 a 3,5 litra na 100 km. To efekt niewielkiej masy, oszczędnych jednostek napędowych oraz automatycznej skrzyni biegów.

Motocykle turystyczne 125 - na rynku coraz śmielej pojawiają się większe modele turystyczne, które można wyposażyć w komplet akcesoryjnych kufrów czy dodatkową, wysoką szybę. Ze względu na większe gabaryty spalanie będzie nieco wyższe, jednak w niewielu przypadkach przekroczy barierę 4 litrów na 100 km.

Motocykle 125 - do tej grupy zaliczamy zarówno nakedy, modele sportowe, jak i choppery. Wszystkie posiadają czterosuwowe silniki, które średnio zadowolą się około 3,5 litrami benzyny na 100 km.

Junak M16 125 to duży motocykl dla wysokich, którzy chcą jeździć motocyklami na prawo jazdy kategorii B materiały prasowe

Ile kosztuje przejechanie 100 km motocyklem 125?

Śmiało można przyjąć, że motocykle klasy 125 zadowalają się średnim zużyciem paliwa na poziomie 2,5-4 l/100 km. Przy dzisiejszych cenach paliw pokonanie 100 km kosztuje ich właścicieli od 13 do 20 zł. To koszt znacznie mniejszy niż ten, który muszą ponieść właściciele samochodów nawet tych z instalacją LPG. To jednak nie koniec realnych oszczędności - znacznie niższe są również opłaty związane z serwisowaniem, wymianą płynów eksploatacyjnych czy opon.

Ile kosztuje serwisowanie motocykla 125?

Motocykle tej klasy to niemal bliźniacze konstrukcje - szczególnie jeżeli zamierzamy zakupić model jednego z chińskich producentów. Oznacza to, że na rynku dostępnych jest mnóstwo części zamiennych w atrakcyjnych cenach. Dla przykładu - do wymiany oleju w silniku wystarczy kupić litrowe opakowanie popularnego oleju 10W-40, który w zależności od producenta kosztuje od 20 do 60 zł.

Filtr oleju bardzo często jest siateczkowy, więc przy każdej wymianie należy go wyczyścić. Za nową świecę zapłonową zapłacimy około 18 zł, a za filtr powietrza około 20 zł. Koszt przeprowadzenia podstawowego serwisu nie przekroczy zatem 100 zł, a poradzi sobie z nim każdy, kto zna podstawy mechaniki.

Jeżeli jeździcie wyjątkowo dużo, niezbędna może okazać się wymiana opon czy kilku innych podzespołów - komplet ogumienia to wydatek od 400 do 800 zł, do którego należy doliczyć koszt wizyty u wulkanizatora. Pozostałe części również są zaskakująco tanie. W przypadku Rometa za tylną zębatkę zapłacimy 54 zł, za łańcuch również 54 zł, łożysko główki ramy 47 zł, amortyzator tylny 98 zł, a dźwignia sprzęgła 44 zł. Komplet nowych felg wiąże się z wydatkiem 722 zł, a za przednie klocki hamulcowe zapłacimy 55 zł. W równie niskich cenach kupimy owiewki czy przednią lampę.

Jazda buspasem i darmowe parkowanie. Motocykl to oszczędność nie tylko czasu

W części polskich miast motocykliści mają prawo korzystać z buspasów, czyli pasów ruchu zarezerwowanych głównie dla komunikacji miejskiej. Takie rozwiązanie funkcjonuje m.in. w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy, Kielcach, Rzeszowie, Szczecinie, Gdańsku i Łodzi. Co więcej, w niektórych z tych miast obowiązują przepisy zwalniające właścicieli jednośladów z opłat w strefach płatnego parkowania.

