Polacy sprowadzają z zagranicy coraz więcej samochodów. Czekamy jeszcze na pełne dane dotyczące roku 2024, ale już wiadomo, że w pierwszych trzech kwartałach zeszłego roku, do naszego kraju trafiło niemal 730 tysięcy samochodów osobowych i dostawczych (o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony) z innych krajów. To wzrost o 22,5% w stosunku do danych z analogicznego okresu roku 2023.