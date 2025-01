Jeśli używane, to tylko te. Niemcy wskazali pewniaki

Zanim przejdziemy do polecanych aut używanych, słowo o ogólnym trendzie. Okazuje się bowiem, że wzrosła liczba aut w przypadku, których wykryto drobne usterki - ich odsetek wzrósł o 0,3 punktu procentowego, osiągając poziom 11,5 proc. Z kolei aż jedna piąta pojazdów w Niemczech (a dokładnie 20,6 proc.) nie uzyskuje pozytywnego wyniku badania technicznego ze względu na występowanie poważnych lub stwarzających zagrożenie usterek.

Wśród najmłodszych samochodów bardzo dobrą ocenę (do 4,4 proc. poważnych usterek) uzyskały 23 samochody, wśród nich dwa elektryczne ( Volkswagen e-Golf i Hyundai Kona ). Najlepsza okazała się Honda Jazz , w przypadku której poważne usterki dotyczyły tylko 2,4 proc. sprawdzanych egzemplarzy. Tuż za nią uplasował się Volkswagen Golf Sportsvan (2,5 proc.) i ex aequo Porsche 911 Carrera oraz Audi Q2 (2,6 proc.).

Honda Jazz oferuje nie tylko dużo miejsca (pojemność ładunkowa do 1205 l), przemyślane wnętrze i wszechstronność, ale także wykazuje się niezawodnością w testach, jest zresztą wysoko również w każdej pozostałej kategorii.

W ostatniej kategorii raportu TUV mamy do czynienia z samochodami w wieku 12 i 13 lat. Na miejscu nie ma niespodzianki, jest za to Porsche 911 - wynik wciąż poniżej 10 proc. (7,9 proc. aut miało poważne usterki). Kolejne modele zbliżają się już - lub częściej przekraczają - 20 proc. Poniżej tej granicy udało się utrzymać tylko Mitsubishi ASX (19,6 proc.), kolejny VW Golf Plus uzyskał 20,6 proc.