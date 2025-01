Consumer Reports to niezależna organizacja, która od 1936 roku analizuje rynek motoryzacyjny. Jej eksperci przeanalizowali teraz dane zebrane od ponad 300 tys. użytkowników samochodów z roczników modelowych od 2000 do 2024 (i kilka modeli na rocznik 2025, które zostały wprowadzone odpowiednio wcześnie). W przesłanych ankietach organizacja pyta o problemy, z którymi w ciągu ostatnich miesięcy mogli borykać się właściciele konkretnych aut – dotyczą one silnika, skrzyni biegów, akumulatora trakcyjnego czy ładowania. Łącznie w pytaniach poruszanych jest 20 obszarów. Sumarycznie każdy samochód może otrzymać wynik ocenę od 1 do 100.