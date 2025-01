Nowy groźny kierunek. Uważaj kupując używane Audi, BMW i Volvo

Stany Zjednoczone są już czwartym najpopularniejszym kierunkiem importu do Polski samochodów używanych. W ubiegłym roku w kontenerach zza oceanu przypłynęło do kraju przeszło 68 tys. aut. Zdecydowana większość z nich to pojazdy wymagające większej lub mniejszej odbudowy po wypadkach i kolizjach.