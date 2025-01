Co to numer VIN?

Każdy chyba słyszał określenie "numer VIN", ale nie każdy wie, co się pod nim kryje. Jest to Vehicle Identification Number, czyli Numer Identyfikacyjny Pojazdy i nadawany jest indywidualnie każdemu pojazdowi podczas produkcji. Ponieważ oznaczenie jest unikalne, pozwala na sprawdzenie wielu informacji na temat przeszłości auta.

Doskonale wiedzą o tym nieuczciwi handlarze, którzy albo nie chcą podawać VIN-u, albo podają błędny lub należący do innego egzemplarza, którego stan i historia nie budzą zastrzeżeń. Trzeba o tym pamiętać podczas oględzin i sprawdzić, czy podany nam przed przyjazdem numer, na podstawie którego dokonaliśmy wstępnej weryfikacji pojazdu, rzeczywiście dotyczy interesującego nas samochodu.

Często numer VIN można znaleźć pod przednią szybą (patrząc z zewnątrz), ale to nie "prawdziwy" VIN, a tylko jego kopia, mająca ułatwić sprawdzenie numery. Ten świadczący o autentyczności danego egzemplarza pojazdu musi być umieszczony na stałym elemencie samochodu. Zwykle można go spotkać w następujących miejscach:

Numer VIN na pojeździe powinno się sprawdzić z danymi, które znajdziemy w dowodzie rejestracyjnym (rubryka E). Może okazać się na przykład, że został on źle wpisany, co trzeba będzie wyjaśnić w urzędzie komunikacji.

VIN można rozkodować przy użyciu różnych stron i narzędzi dostępnych w internecie. Większość z nich jest płatna, a na darmowych serwisach często są pokazywane nieprawdziwe informacje. Dlatego najpewniejszym miejscem do sprawdzenia numeru VIN jest autoryzowany serwis. Sześć ostatnich cyfr numeru VIN zawiera Informacje na temat wyposażenia samochodu. Dzięki temu można sprawdzić fabryczne wyposażenie samochodu. Trzeba mieć tylko dostęp do bazy danych z wyprodukowanymi pojazdami - można to zrobić w ASO lub skorzystać z płatnych dekoderów VIN dostępnych w internecie.