Jaecoo 5 nadjeżdża do Polski. W tej cenie konkurencja może się pakować

Omoda & Jaecoo świętuje spory sukces w Polsce. Dwie młode marki należące do koncernu Chery sprzedały nad Wisłą od początku roku do końca czerwca 5760 egzemplarzy. To znacznie więcej niż Fiat, Citroën czy Honda, a dodatkowo wszystko wskazuje na to, że słupki sprzedażowe może znacznie podbić Jaecoo 5, który niebawem zadebiutuje na rodzimym rynku.