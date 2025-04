AS, TA, PTY i inne. Kiedyś te przyciski były w każdym aucie

W nowych autach funkcje przycisków przejmują ekrany multimedialne, na których za pomocą dotyku ustawiamy parametry systemu multimedialnego, wyszukujemy stacje radiowe, wybieramy muzykę czy planujemy trasę. Starsze samochody nie oferowały aż takich możliwości, choć ich funkcje również były mocno rozbudowane. Wielu kierowców jednak nie korzystało z nich. Nie wiedząc do czego służą konkretne przyciski i w obawie przed rozregulowaniem radia woleli oni ich nie używać.

Tymczasem takie funkcje jak AS, TA, lub PTY to praktyczne rozwiązania, które mogą ułatwić życie kierowców i poprawić sprawność radioodbiorników.

Do czego służy przycisk AST (AS) w samochodzie?

W panelu sterowania radia samochodowego, zwłaszcza w starszych samochodach możemy znaleźć przycisk opisany jako AS lub AST. To skrót od AutoStore. Często mylony jest z funkcją AutoScan, a to dlatego, że działanie obu funkcji jest podobne - AutoScan automatycznie wybiera rozgłośnie radiowe, wyszukując najmocniejszy sygnał w pobliżu częstotliwości, na którą aktualnie nastawione jest radio. Zwykle daje również możliwość przełączania między stacjami radiowymi, bez konieczności mozolnego skanowania częstotliwości.

AutoStore z kolei wyszukuje kilka - zwykle 6 do 10 - stacji (zależnie od tego jak dużą pamięć ma radio samochodowe) o najmocniejszym sygnale i zapisuje je w pamięci radioodbiornika, tak aby można było przeskakiwać z jednej na drugą wciskając przyciski pamięci oznaczone cyframi.

Oszczędza nam to konieczności skanowania pasma radiowego w poszukiwaniu odpowiedniej stacji i dostrajania najlepszej częstotliwości - funkcja AS robi to za nas.

Jak korzystać z funkcji AST (AS)?

Funkcja AS przydaje się głównie wtedy, gdy jedziemy w daleką podróż i radiostacje, których słuchamy na co dzień nie są odbierane na zapamiętanej częstotliwości. W ten sposób możemy szybko wyszukać inne radiostacje i za pomocą przycisków pamięci wybrać tę, która najbardziej nam odpowiada. To znacznie lepsze i bezpieczniejsze rozwiązanie, bowiem zamiast w poszukiwaniu radiostacji skupiać się na wyregulowaniu radia, wystarczy przycisnąć jeden przycisk i skupić się na prowadzeniu pojazdu.

W większości przypadków aby radio automatycznie wyszukało i zapisało radiostacje o najsilniejszym sygnale wystarczy przycisnąć i przytrzymać przycisk AST przez kilka sekund. Radio wyszuka wtedy stacje i zapisze je w pamięci.

Warto pamiętać o tym, że takie wykorzystanie przycisku AS spowoduje, że wszystkie stacje, które dotychczas były ustawione w pamięci radia zostaną nadpisane przez nowe stacje. Krótkotrwałe wciśnięcie przycisku AST przełączy nas na ostatnio słuchaną stację zapisaną w pamięci radia.

