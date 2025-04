29 marca 2025 roku na autostradzie w chińskiej prowincji Anhui doszło do tragicznego wypadku z udziałem elektrycznego samochodu Xiaomi SU7. Auto uderzyło w betonową barierę przy prędkości ponad 90 km/h i stanęło w płomieniach. Zginęły trzy osoby.

W tle pojawiają się pytania nie tylko o tryb jazdy autonomicznej, ale też o możliwość ewakuacji z pojazdu - i o to, czy system otwierania drzwi nie przyczynił się do tragedii.

Do zdarzenia doszło krótko przed godziną 23 czasu lokalnego. Samochodem Xiaomi SU7 podróżowało troje młodych ludzi. Auto poruszało się autostradą w trybie autopilota. Według oświadczenia producenta, samochód na 16 minut przed zdarzeniem zaczął ostrzegać kierowcę, że jest rozkojarzony. Na 8 minut przed tragedią ostrzegał o potrzebie przejęcia sterowania.

Do tego drzwi standardowo otwiera się w dwóch trybach. W instrukcji obsługi czytamy:

Jeśli funkcja wstępnego odblokowania jest włączona, naciśnięcie przycisku odblokowania drzwi spowoduje natychmiastowe odblokowanie i otwarcie drzwi. Jeśli funkcja jest wyłączona, naciśnięcie przycisku tylko przygotowuje system do odblokowania, a dopiero kolejne naciśnięcie go odblokowuje.

W jednym z trybów trzeba więc pamiętać, żeby nacisnąć przycisk dwukrotnie. Ale co gorsza:

Gdzie jest ten mechaniczny uchwyt? Instrukcja mówi, że przy fotelu kierowcy lub pasażera. Kto w awaryjnej sytuacji będzie miał na tyle chłodną głowę, by o tym pamiętać? Albo co jeśli mamy pasażerów, którzy nie mają pojęcia o awaryjnych sposobach otwierania drzwi?

Co gorsza, nieintuicyjne rozwiązania stosują też inni producenci. W instrukcji obsługi Tesli Cybertruck można przeczytać, że żeby otworzyć awaryjnie tylne drzwi trzeba odsunąć dywanik spod tylnych foteli, usunąć gumową matę z dolnej części kieszeni na mapy, odchylić plastikową klapkę, by zyskać dostęp do linki mechanicznego odblokowania drzwi i za nią pociągnąć.