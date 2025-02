Jak ugasić pożar akumulatora elektrycznego? Renault ma rozwiązanie

Pożary samochodów elektrycznych rzadko się zdarzają, ale gdy już do nich dochodzi, ich gaszenie wymaga zastosowania czasochłonnej procedury. Akumulator trakcyjny może się przegrzewać i ponownie zapalać, co utrudnia interwencję strażaków. Renault postanowiło znaleźć sposób, by ułatwić służbom ratowniczym walkę z ogniem. Tak powstał Fireman Access – system, który pozwala ugasić pożar auta elektrycznego w czasie porównywalnym z samochodem spalinowym.

Czym dokładnie jest Fireman Access?

Fireman Access to innowacyjne rozwiązanie opracowane przez Grupę Renault we współpracy ze strażakami. Technologia ta polega na stworzeniu specjalnego otworu w obudowie akumulatora trakcyjnego, który jest zabezpieczony samoprzylepnym krążkiem. Podczas codziennej eksploatacji samochodu krążek zapewnia pełną szczelność baterii, ale w razie pożaru odgrywa kluczową rolę w procesie gaszenia.

Gdy ogień obejmuje akumulator, strażacy mogą skierować strumień wody bezpośrednio do wnętrza baterii. Ciśnienie wody wypycha krążek, otwierając drogę do ogniw. Woda natychmiast zalewa akumulator, skutecznie przerywając proces jego nagrzewania. Dzięki temu pożar można ugasić w kilka minut ograniczając ryzyko ponownego zapłonu. Co więcej, ilość wody potrzebnej do ugaszenia pojazdu jest aż dziesięciokrotnie mniejsza niż w przypadku standardowej procedury gaśniczej.

Szybsza i skuteczniejsza interwencja strażaków

Wprowadzenie Fireman Access oznacza znaczące ułatwienie pracy służb ratowniczych. Gaszenie akumulatorów w pojazdach elektrycznych staje się równie efektywne, jak w samochodach spalinowych. Dzięki temu strażacy mogą szybciej zakończyć akcję i przygotować się do kolejnych interwencji. Skrócenie czasu gaszenia oznacza również mniejsze straty materialne i większe bezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników dróg.

Renault rozdaje patent za darmo

W przeciwieństwie do wielu innowacji, które producenci chronią jako tajemnicę handlową, Renault postanowiło podzielić się Fireman Access z całą branżą. Patent jest dostępny bezpłatnie dla każdego producenta, który chce wdrożyć to rozwiązanie w swoich samochodach. Warunek? Jeśli którykolwiek z licencjobiorców opracuje ulepszenie tej technologii, musi się nim podzielić z innymi.

Czy Fireman Access stanie się standardem?

Teraz wszystko zależy od tego, czy inni producenci zdecydują się wdrożyć tę technologię. Fireman Access ma potencjał, by stać się standardem w branży motoryzacyjnej, co mogłoby znacząco poprawić bezpieczeństwo użytkowników aut elektrycznych. Renault otworzyło drogę do lepszego zabezpieczenia e-mobilności, a teraz czas pokaże, czy inni pójdą w ich ślady.

Czy samochody elektryczne płoną częściej niż spalinowe?

Dostępne dane wskazują, że samochody elektryczne rzadziej ulegają pożarom niż pojazdy spalinowe. Według raportu Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności (PSNM) z 2024 roku, wskaźnik pożarów na 1000 pojazdów wynosi 0,372 dla samochodów elektrycznych (BEV) i 0,424 dla pojazdów spalinowych.

Podobne wnioski płyną z badań międzynarodowych. Analiza danych amerykańskiej National Transportation Safety Board (NTSB) wykazała, że na 100 tys. pojazdów elektrycznych przypada średnio 25 pożarów, podczas gdy w przypadku pojazdów spalinowych liczba ta wynosi 1 530 . Szwedzka Agencja ds. Sytuacji Kryzysowych (MSB) również stwierdziła, że pojazdy elektryczne są 20 razy mniej podatne na pożar niż samochody benzynowe i z silnikami Diesla.

W Polsce, według danych Państwowej Straży Pożarnej, w 2024 roku odnotowano 30 pożarów samochodów elektrycznych, co stanowiło 0,31 proc. wszystkich pożarów pojazdów. W tym samym okresie zgłoszono 9 487 pożarów pojazdów spalinowych, co odpowiadało za 98,85 proc. wszystkich takich zdarzeń .

