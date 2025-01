Pierwszą z rzeczonych sytuacji jest znaczne zabrudzenie tablicy rejestracyjnej . Jeśli, przykładowo, jest ona oblepiona błotem i nie można jej odczytać, to wówczas kierowcy grozi kara w wysokości 100 zł .

Inny przypadek dotyczy brudnych szyb oraz świateł . Jak wynika z ustawy Prawo o ruchu drogowym (art. 66 pkt 5) – pojazd, który uczestniczy w ruchu, musi być zbudowany, wyposażony i utrzymany w taki sposób, by korzystanie z niego "zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu".

Zasłonięte przez brud szyby i światła ograniczają widoczność i mogą doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji na drodze. Wówczas, w trakcie kontroli policyjnej, możemy dostać mandat za brudne auto , którego wysokość zawiera się w przedziale od 20 zł do nawet 3000 zł .

Niektórzy mogą zastanawiać się nad tym, czy mycie samochodu zimą to dobry pomysł. Okazuje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, by zadbać o czystość pojazdu w tę porę roku, o ile nie robimy tego w siarczysty mróz. Gdy temperatury znacznie spadają, to wtedy zdecydowana większość myjni jest wyłączona z użytku – ryzyko zamarznięcia wody na lakierze jest wówczas znacznie większe.