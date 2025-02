Trwająca od połowy grudnia do połowy marca przerwa zimowa to okres, w którym wykonawcy mogą zawiesić roboty budowlane w terenie. W przypadku sprzyjających warunków pogodowych mogą jednak wykorzystać dodatkowy czas na kontynuowanie prac, co pozwala na przyspieszenie realizacji inwestycji lub nadrobienie ewentualnych opóźnień. Wiele w tej kwestii uzależnione jest od warunków pogodowych. W ostatnich tygodniach są one w zdecydowanej mierze sprzyjające, a to oznacza, że drogowcy mogli kontynuować prace przy budowie najważniejszych dróg krajowych.