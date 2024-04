Nowy odcinek drogi S19 miał być gotowy w tym roku. Jest znacznie opóźnienie

Spis treści: 01 Odcinek S19 miał być gotowy w tym roku. Ale nie będzie

02 Wykonawca odcinka S19 miał problem z projektem

03 Kiedy fragment drogi S19 będzie gotowy?

04 Fragment S19 będzie stanowił część szlaku Via Carpatia

Odcinek S19 miał być gotowy w tym roku. Ale nie będzie

Przetarg na wybór wykonawcy odcinka drogi ekspresowej S19 (fragment szlaku Via Carpatia) między Lublinem i Lubartowem został ogłoszony w czerwcu 2020 roku. W postępowaniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała ofertę firmy Mota-Engil Central Europe. Opiewająca na blisko 836 mln złotych umowa została podpisana w lutym 2021 r.

W ramach inwestycji wykonawca ma zaprojektować, uzyskać niezbędne decyzje oraz wybudować liczącego ok. 23 km odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej. Fragment trasy zaczynać się będzie od węzła Lubartów Północ i zakończy na węźle Lublin Rudnik. Wykonawca miał 36 miesięcy na realizację inwestycji, w tym na uzyskanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. ZRID miało być gotowe w 2022 r. Koniec robót został przewidziany na 2024 r. Teraz wiadomo, że zrealizowanie tego terminu jest niemożliwe.

Zdjęcie Umowa na realizację odcinka drogi ekspresowej S19 między Lublinem i Lubartowem została podpisana na początku 2021 roku. / GDDKiA

Wykonawca odcinka S19 miał problem z projektem

W czasie projektowania trasy pojawiły się problemy, w wyniku których konieczne było wprowadzenie zmian na odcinku ok. 1 km. To zaś przełożyło się na szereg modyfikacji w projekcie. W efekcie wniosek o wydanie decyzji ZRID został złożony znacznie później, niż pierwotnie planowano - dopiero w kwietniu zeszłego roku. Zmiana projektu oznaczała również, że inwestycja wymagała ponownego zaopiniowania pod względem oddziaływania na środowisko.

Kiedy fragment drogi S19 będzie gotowy?

Do sprawy odniósł się wiceminister infrastruktury, Paweł Gancarz. Wyraził on nadzieję, że po zmianach we władzach urzędu wojewódzkiego proces związany z wydaniem decyzji zostanie przyspieszony - informuje kurierlubelski.pl. Stwierdził on również, że planowo inwestycja powinna zakończyć się we wrześniu 2026 roku.

Przyspieszenie prac nad wydaniem decyzji ZRID zapowiedział również wicewojewoda lubelski, Andrzej Maj. "Jesteśmy w stanie około połowy roku zakończyć to postępowanie" - powiedział cytowany przez Radio Lublin wicewojewoda. Z kolei wspomniany wyżej portal informuje, że zdaniem wicewojewody otrzymanie uzasadnienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska "to jest kwestia tygodni". Maj dodał również, że bardzo prawdopodobne jest, by budowa rozpoczęła się jeszcze w tym roku.

Fragment S19 będzie stanowił część szlaku Via Carpatia

Szlak Via Carpatia to międzynarodowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. W naszym kraju trasa będzie miała ok. 700 km długości. W skład tego szlaku wejdą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 oraz właśnie S19. Droga przebiegać będzie przez teren pięciu województw - podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.