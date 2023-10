Rozpisany na 2023 rok plan Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przewidywał ogłoszenie 16 przetargów na realizację odcinków o długości niemal 260 km. Od początku roku w ramach programów rządowych podpisano już 10 umów na roboty budowlane, kolejne projekty są na etapie wyboru wykonawców. Na wieść o tym napisał do nas Czytelnik - pan Karol. Zapytał o sytuację na odcinku trasy S19 między Lublinem a Lubartowem, który zgodnie z projektem powinien być gotowy w przyszłym roku. Ale nic nie wskazuje na to, że będzie.

Umowa na budowę S19 Lubartów - Lublin podpisana

GDDKiA komunikowało ten fakt w lutym 2021 r. Odcinek Via Carpatia między Lublinem a Lubartowem został wpisany na listę inwestycji Programu Budowy Dróg Krajowych. Minster infrastruktury Andrzej Adamczyk z dumą komunikował, że przetarg zrealizowano i podpisano umowę na jego realizację. W przetargu ogłoszonym w czerwcu 2020 r. wygrała oferta firmy Mota-Engil Central Europe.

Umowa o wartości 835,66 mln zł obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych decyzji i budowę ok. 23-kilometrowego odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej od węzła Lubartów Północ do węzła Lublin Rudnik, z rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa. Powstaną też m.in. cztery węzły drogowe, wiadukty, drogi równoległe do obsługi ruchu lokalnego, urządzenia ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. czytamy w archiwalnym komunikacie GDDKiA

S19 Lubartów - Lublin - kiedy budowa?

Wykonawca miał 36 miesięcy na realizację inwestycji, w tym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. ZRID miało być gotowe w 2022 r., a koniec robót przewidziano na 2024 r.

Ten 23-kilometrowy odcinek ma kluczowe znaczenie dla kierowców z Lublina i podlubelskich miejscowości. Tamtejszym fragmentem drogi krajowej nr 19 w kierunku Lublina porusza się nawet 28 tys. aut na dobę. Kierowcy z okolicznych miejscowości, którzy rano dojeżdżają tamtędy do pracy w Lublinie, a po południu wracają nią wśród tirów, narzekają na niekończące się korki. Po ogłoszeniu wyników przetargu w 2021 odetchnęli z ulgą. Niestety - na krótko.



Trasa S19 z Lublina do Lubartowa - budowa wciąż nie ruszyła

W pewnym momencie okazało się, że zwycięzca przetargu ma problem z projektem trasy. Marta Kowalska z lubelskiego oddziału GDDKiA w rozmowie z Wyborczą przyznała, że "na etapie przygotowywania dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID pojawiły się nieprzewidziane na etapie ogłoszenia przetargu okoliczności". W wyniku ich zaistnienia konieczne było wprowadzenie zmian na odcinku o długości 1 km, co oznaczało szereg zmian w projekcie.

To spowodowało, że opóźniło się złożenie wniosku o ZRID - wpłynął on dopiero w kwietniu tego roku. Łukaszem Minkiewicz, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, potwierdził, że wojewoda wciąż nie podjął decyzji. Zmiana projektu spowodowała, że przedsięwzięcie musiało być ponownie zaopiniowane pod względem oddziaływania na środowisko - tę wydaje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Lublinie.

Nie udało nam się poznać stanowiska przedstawicieli RDOŚ w tej sprawie, ale obszernej odpowiedzi udzieliła nam Agnieszka Strzępka, rzecznik prasowy Wojewody Lubelskiego.

Poinformowano nas, że wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zostało wstrzymane do momentu uzyskania "informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko". Po uzyskaniu wszystkich informacji Wojewoda będzie miał na podjęcie decyzji 90 dni.

Trasa z Lubartowa do Lublina. Kiedy ruszą prace?

Skoro Wojewoda Lubelski wciąż nie uzyskał opinii RDOŚ, nawet zakładając, że to byłaby ostatnia przeszkoda w wydaniu decyzji i zostałaby przekazana jeszcze w październiku, nie ma co liczyć na szybki start prac. Zgodnie z umową, firmy podejmujące się budowy dróg na zlecenie GDDKiA nie mają obowiązku prowadzenia prac w okresie zimowym - od 16 grudnia do 15 marca.

Nie ma więc szans, by budowa zakończyła się w 2024 r. Jeśli zakończenie robót przewidziano na 2 lata po otrzymaniu decyzji ZRID, a tej wciąż nie ma - w optymistycznym wariancie trasa S19 na odcinku z Lublina do Lubartowa powstanie w 2026 r. Kierowcy korzystający z tej trasy na co dzień dalej będą zmuszeni do stania w korkach.