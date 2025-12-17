W skrócie Wojewoda lubelski wydał zezwolenie na budowę nowego odcinka drogi ekspresowej S17 o długości 18,5 km między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim.

Nowa trasa zostanie wybudowana w nowym śladzie, powstaną dodatkowe elementy infrastruktury, takie jak węzeł Tarnawatka, 11 wiaduktów i 5 mostów z przejściami dla zwierząt.

Docelowo droga S17 połączy Warszawę przez Lublin z przejściem granicznym w Hrebennem, a cała inwestycja ma mieć około 320 km długości.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

GDDKiA przekazała, że wojewoda lubelski Krzysztof Komorski wydał zezwolenie na budowę ponad 18-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S17 od Zamościa do Tomaszowa Lubelskiego. W budowie są obecnie trzy odcinki tej trasy o łącznej długości niespełna 50 km. Uzyskanie ZRID - zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - oznacza możliwość rozpoczęcia prac w terenie zaraz po przekazaniu planu budowy.

Jest zgoda na budowę drogi ekspresowej S17. Powstanie kolejnych 18 kilometrów trasy

Wydana zgoda dotyczy odcinka o długości 18,5 km, który powstanie między węzłami Zamość Południe a Tomaszów Lubelski Północ. Co istotne, trasa będzie przebiegać zupełnie nowym śladem wytyczonym na wschód od istniejącej drogi krajowej nr 17. W ramach inwestycji powstanie węzeł Tarnawatka na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą w kierunku Łaszczowa, para Miejsc Obsługi Podróżnych Krynice oraz Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej.

Droga ekspresowa S17 za Tarnawatką będzie znajdować się w korytarzu obecnej DK17 i w okolicach Dąbrowy Tomaszowskiej połączy się z obwodnicą Tomaszowa Lubelskiego. "Planujemy, że pierwsze roboty rozpoczną się jeszcze tej zimy, natomiast w pełnym zakresie budowa ruszy wiosną przyszłego roku" - stwierdził Łukasz Minkiewicz z GDDKiA.

11 wiaduktów, 5 mostów i 20 km dodatkowych dróg. Jest zgoda na budowę kolejnego odcinka S17

Nowy odcinek drogi ekspresowej będzie składał się z dwóch jezdni z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. W ramach przeprowadzonej inwestycji powstanie m.in. 11 wiaduktów, pięć mostów z funkcją przejść dla zwierząt, kładka dla pieszych, oświetlenie, odwodnienie drogi i ponad 20 km dodatkowych jezdni do obsługi lokalnego ruchu. Trasa zostanie również wyposażona w odpowiednie urządzenia do ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Decyzja ZRID określa granice terenu przewidzianego pod budowę trasy S17 i przede wszystkim jest kluczowa, aby rozpocząć przeprowadzanie procedury odszkodowawczej za nieruchomości przejmowane na rzecz Skarbu Państwa.

Budują drogę ekspresową S17 o długości niespełna 50 km

W budowie są aktualnie trzy odcinki drogi ekspresowej S17 o łącznej długości prawie 50 km między Piaskami a Hrebennem. Od wakacji trwają prace nad fragmentem Zamość Wschód-Zamość Południe i Tomaszów Lubelski-Hrebenne. Ostatni odcinek będzie mierzył blisko 2 km i poprowadzi do terminala na granicy z Ukrainą.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opracowuje aktualnie dokumentację projektową dla tego fragmentu. Co więcej, w planach jest również budowa pary Miejsc Obsługi Podróżnych na oddanej do użytku obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego. W bieżącym roku GDDKiA złożyła również wnioski do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji ZRID dla odcinków Piaski Wschód-Łopiennik, Krasnystaw-Izbica i Izbica-Zamość Sitaniec, a także ogłoszone zostały przetargi na wyłonienie wykonawców odcinków Łopiennik-Krasnystaw oraz Zamość Sitaniec-Zamość Wschód.

Z Warszawy do Lublina, a w przyszłości do granicy z Ukrainą. S17 docelowo będzie mieć 320 km

Obecnie droga ekspresowa S17 łączy już stolicę z Lublinem, a w przyszłości ma prowadzić do Zamościa i przejścia granicznego z Ukrainą w Hrebennem. Docelowo trasa - od skrzyżowania z S8 pod Warszawą do granicy - będzie miała około 320 km długości.

Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Za jej wykonanie odpowiada firma Kolin Insaat. Wartość umowy to 822,4 mln zł.

Oto etapy prac, na których aktualnie są poszczególne odcinki drogi S17:

Piaski Wschód - Łopiennik: złożony wniosek o decyzję ZRID (długość: 16 km, wykonawca: Aldesa),

Łopiennik - Krasnystaw Północ: w przetargu (9 km),

Krasnystaw Północ - Izbica: złożony wniosek o decyzję ZRID (19 km, Budimex),

Izbica - Zamość Sitaniec: złożony wniosek o decyzję ZRID (10 km, konsorcjum GAP Insaat - lider, Fabe, Sine Midas Stroy),

Zamość Sitaniec - Zamość Wschód: w przetargu (11 km),

Zamość Wschód - Zamość Południe: w budowie (12,5 km, Budimex),

Zamość Południe - Tomaszów Lubelski Północ: uzyskana decyzja ZRID (18,5 km, Kolin),

Tomaszów Lubelski Południe - Hrebenne: w budowie (17 km, Budimex),

Hrebenne - Terminal Hrebenne (Rawa Ruska): przygotowanie dokumentacji projektowej (2 km).

Przy Audi Concept C pracował polski designer. Auto zapowiada nowe TT INTERIA.PL INTERIA.PL