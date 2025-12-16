W skrócie Od 16 grudnia na DK45 w województwie opolskim ruszają prace związane z rozbiórką starego mostu nad rzeką Mała Panew, a ruch odbywa się po przeprawie tymczasowej.

GDDKiA prowadzi rozbudowę trasy DK45, budując nowe mosty nad rzekami Mała Panew, Brynica oraz Kanałem Fabrycznym, a także wzmacniając konstrukcję drogi.

Kierowcy muszą liczyć się z licznymi utrudnieniami – zmiany organizacji ruchu, ruch wahadłowy i nowe ronda mają poprawić bezpieczeństwo, a zakończenie prac planowane jest na 2027 rok.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma intensywny koniec roku - co rusz słyszymy o zakończeniu prac nad kolejnymi odcinkami dróg, ogłaszaniu przetargów na realizację następnych i przede wszystkim o rozpoczęciu robót na nowych trasach. Chociaż zmotoryzowani muszą uzbroić się w cierpliwość oraz przygotować na utrudnienia związane z pracami drogowymi, to efekty działań GDDKiA widać gołym okiem - resort w bieżącym roku planuje oddać do użytku ponad 400 km dróg.

Rusza rozbiórka mostu pod Jełową. Kierowcy przejadą przeprawą tymczasową

Od 16 grudnia zmotoryzowani muszą przygotować się na spore utrudnienia na DK45 pod Jełową. Jak przekazała rzeczniczka opolskiego oddziału GDDKiA Agata Andruszewska, w ciągu tej trasy rozpoczną się prace związane z rozbiórką starego mostu nad rzeką Mała Panew.

Rozpoczęliśmy roboty związane z budową nowych mostów nad rzekami Mała Panew, Brynica oraz nad Kanałem Fabrycznym. W ramach realizacji tych prac kierowcy korzystają od listopada z wybudowanego tymczasowego objazdu nad Kanałem Fabrycznym oraz nad rzeką Brynica. Od wtorku ruch zostanie poprowadzony mostem tymczasowym nad rzeką Mała Panew

Aktualnie GDDKiA prowadzi prace przy budowie 9-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 45 między rondem w Zawadzie a poddanym modernizacji odcinkiem trasy w Jełowie.

GDDKiA buduje trzy nowe mosty w województwie opolskim. Zamiast objazdu przeprawa tymczasowa

Rozbudowa trasy DK45 wchodzi w kolejny etap - rozpoczynają się roboty budowlane w zakresie budowy trzech mostów. Po wykonaniu obciążeń próbnych mostu tymczasowego nad rzeką Mała Panew i przełożeniu ruchu wykonawca rozpocznie prace przy rozbiórce starego obiektu.

W ramach przebudowy DK45 trasa zostanie rozbudowana, a konstrukcja istniejącej drogi zostanie wzmocniona do 11,5 t/oś. GDDKiA zlikwiduje również niebezpieczne miejsca poprzez budowę trzech skrzyżowań, a na przecięciu DK45 z drogą powiatową Kolanowice-Węgry powstanie czterowlotowe rondo.

Powstanie jednoprzęsłowy obiekt o długości 30 m. Trwa rozbiórka mostu nad Kanałem Fabrycznym i rzeką Brynicą

Po wykonaniu obciążeń próbnych mostu tymczasowego nad rzeką Mała Panew i zmianie organizacji ruchu wykonawca rozpocznie rozbiórkę starego obiektu. Na DK45 powstanie zatem kolejny most, a aktualnie prace rozbiórkowe prowadzone są również na obiektach inżynierskich nad Kanałem Fabrycznym i rzeką Brynicą. Co więcej, w trakcie jest również budowa wiaduktu nad linią kolejową Opole-Kluczbork, który zostanie poprowadzony w nowym śladzie DK45. Będzie to obiekt jednoprzęsłowy o długości prawie 30 m.

Utrudnienia związane z rozbiórką mostu to jednak nie koniec problemów dla kierowców. Od środy 17 grudnia wykonawca rozpocznie także prace branżowe oraz drogowe na kolejnym odcinku DK45 - na tym fragmencie obowiązuje już kilka zmian organizacji ruchu w miejscach, gdzie kontynuowana jest wymiana warstw konstrukcyjnych drogi i obowiązuje ruch wahadłowy. Roboty prowadzone są za rondem w Zawadzie, w Osowcu za skrzyżowaniem z ul. Oleską oraz na odcinku w pobliżu rzeki Brynica.

Wykonawcą zadania za kwotę ponad 98 mln zł jest firma Duna Polska, prace mają się zakończyć w 2027 r.

