Nowy odcinek S1 otwarty tuż przed świętami. Kierowcy długo na to czekali
Przedświąteczne podróże na południu Polski wreszcie będą szybsze i bezpieczniejsze. Po latach oczekiwania kierowcy dostaną do dyspozycji nowy fragment drogi ekspresowej S1. Otwarcie zaplanowano na kilka dni przed Bożym Narodzeniem.
W skrócie
- Nowy odcinek drogi ekspresowej S1 pomiędzy Bielskiem-Białą a Oświęcimiem zostanie otwarty tuż przed świętami, co usprawni ruch na południu Polski.
- Inwestycja objęła około 12 kilometrów trasy, dzięki czemu kierowcy unikną korków i konieczności zjazdu na drogi lokalne.
- Budowa napotkała na przeszkody formalne, środowiskowe i pogarszające się warunki pogodowe, lecz udało się ją zakończyć jeszcze przed końcem roku.
Nowy odcinek S1 otwarty przed świętami
Już 19 grudnia kierowcy będą mogli skorzystać z nowego odcinka drogi ekspresowej S1 pomiędzy Bielskiem-Białą a Oświęcimiem. Inwestycja obejmuje fragment od węzła Bielsko-Biała Hałcnów do Dankowic oraz brakujący odcinek pomiędzy Brzeszczami a Dankowicami. Dzięki temu powstanie ciągła trasa ekspresowa, umożliwiająca przejazd bez konieczności zjeżdżania na drogi lokalne.
Uroczyste otwarcie zaplanowano na czwartek 18 grudnia, natomiast dzień później droga zostanie formalnie udostępniona kierowcom. W wydarzeniu mają wziąć udział przedstawiciele rządu, w tym minister infrastruktury Dariusz Klimczak, oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Droga ekspresowa S1 - kluczowa trasa na południu Polski
Nowy fragment S1 ma długość około 12 km. Według danych GDDKiA zaawansowanie rzeczowe inwestycji przekracza 98 proc., a obiekty inżynierskie są gotowe w 99 proc. Roboty drogowe osiągnęły poziom blisko 89 proc., co pozwoliło na zaplanowanie otwarcia jeszcze przed świętami.
Droga ekspresowa S1 to jeden z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w południowej Polsce. Łączy woj. śląskie z Małopolską i stanowi część międzynarodowego korytarza transportowego prowadzącego w stronę granicy ze Słowacją. Nowy odcinek ma realnie poprawić płynność ruchu i skrócić czas przejazdu, szczególnie w okresach wzmożonych wyjazdów.
Do tej pory kierowcy musieli korzystać z dróg lokalnych, co oznaczało światła, skrzyżowania i korki, zwłaszcza w godzinach szczytu.
Opóźnienia i problemy przy budowie S1
Pierwotnie oddanie tego fragmentu trasy planowano na IV kwartał 2023 r. Termin nie został dotrzymany z powodu problemów formalnych, kwestii środowiskowych i górniczych, a także niekorzystnych warunków pogodowych, w tym lokalnych podtopień. Konieczne było kilkukrotne aneksowanie umowy z wykonawcą.
Prace budowlane rozpoczęły się w październiku 2022 r. Mimo opóźnień inwestorowi udało się doprowadzić projekt do etapu umożliwiającego bezpieczne udostępnienie drogi kierowcom jeszcze przed końcem roku.
Co dalej z trasą S1?
Otwarcie nowego odcinka nie kończy inwestycji na trasie S1. Nadal realizowany jest fragment pomiędzy Oświęcimiem a Bieruniem, który nie znalazł się na liście odcinków planowanych do oddania do ruchu w tym roku. GDDKiA deklaruje, że chce zapewnić pełną przejezdność całej trasy w możliwie najkrótszym terminie, jednak wiele zależy od warunków pogodowych i postępu prac mostowych.
Docelowo droga ekspresowa S1 ma mieć ponad 133 km długości i połączyć autostradę A1 z granicą ze Słowacją, tworząc spójny i nowoczesny korytarz transportowy.