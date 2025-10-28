33,5 mln zł za 1 kilometr. 250 km nowych dróg jeszcze w tym roku
Jeszcze przed końcem roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje udostępnienie kierowcom ponad 250 km dróg. Drogowcy przymierzają się też do ogłoszenia przetargów na przeszło 300 kolejnych kilometrów, których budowa pochłonie gigantyczną kwotę 12 mld zł. O jakie odcinki dróg chodzi?
W skrócie
- GDDKiA planuje do końca roku otwarcie ponad 250 km nowych dróg, łącznie w 2025 roku oddanych zostanie ponad 400 km tras.
- W najbliższych miesiącach ruszą przetargi na budowę kolejnych odcinków o łącznej długości 387,5 km za ponad 13 mld zł, co oznacza średni koszt 33,5 mln zł za kilometr drogi.
- W 2026 roku planowane są postępowania przetargowe za około 12 mld zł na kolejne 300 km dróg, w tym kluczowe obwodnice i trasy ekspresowe.
Kierowcy z pewnością mogą zaliczyć końcówkę bieżącego roku do udanych. Niedawno GDDKiA z dumą informowała o oddaniu do ruchu wszystkich fragmentów drogi ekspresowej S3 łączącej Świnoujście z granicą z Czechami w Lubawce. Cała trasa liczy 470 km i wiedzie przez województwa zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie.
W ostatnich dniach GDDKiA oddała też do użytku odcinki S7 od Czosnowa do Modlina (10 km) czy S1 Przybędza - Milówka.
Nowe drogi jeszcze w 2025 roku. W sumie ponad 250 km
Drogowcy nie zwalniają jednak tempa i zapowiadają, że jeszcze przed końcem roku GDDKiA udostępni kierowcom kolejne odcinki nowych dróg o długości ponad 250 km.
Znamy lokalizację planowanych do oddania kierowcom w najbliższych terminach tras. Chodzi m.in. o:
- autostradę A2 na odcinku Siedlce - Biała Podlaską,
- drogę ekspresową S6 od obwodnicy Koszalina i Sianowa do Słupska,
- drogę ekspresową S7 Żukowo - Gdańsk Południe,
- drogę ekspresową S19 Haćki - Boćki,
- obwodnicę Suchowoli (DK8),
- obwodnicę Sztabina (DK8),
- obwodnicę Koźmina Wielkopolskiego (DK15),
- obwodnicę Wąchocka (DK42).
W sumie, łącznie z już udostępnionymi kierowcom odcinkami, będzie to ponad 400 km dróg oddanych do użytku w 2025 roku.
13 mld zł na 387 km dróg. Nowe przetargi jeszcze w tym roku
Przedstawiciele GDDKiA informują również, że jeszcze przed końcem roku rozpisane zostanie 19 przetargów na budowę kolejnych 250 km dróg. W tym przypadku chodzi m.in. o:
- dwa odcinki drogi ekspresowej S17 w woj. lubelskim o długości 21 km,
- dwa odcinki S10 w woj. kujawsko-pomorskim o długości 40 km,
- dwa fragmenty S19 na terenie woj. mazowieckiego o długości 32 km,
- odcinek S12 w woj. mazowieckim (14 km),
- cztery odcinki S11 między Szczecinkiem a Poznaniem o łącznej długości ponad 78 km.
Jeszcze w tym roku ruszyć też mają postępowania przetargowe dotyczące budowy ośmiu obwodnic, w tym: Międzyborza (DK25), Milicza (DK15), Sztumu (DK55) i Kalisza (DK25).
GDDKiA szacuje, że bilans bieżącego roku zamknie się ogłoszeniem przetargów na odcinki o łącznej długości 387,5 km, których realizacja pochłonie ponad 13 mld zł. Oznacza to, że w sumie, ze statystycznego punktu widzenia, jeden kilometr takiej drogi kosztować nas będzie 33,5 mln.
Nowe przetargi na drogi w 2026 roku. Do wydania 12 mld zł
Ambitnie prezentują się też plany GDDKiA na rok 2026. Założenia mówią o przetargach na kwotę około 12 mld zł, za które powstać mają drogi o łącznej długości ponad 300 km. Będą to m.in. odcinki:
- S11 Kórnik - Ostrów Wielkopolski (103,5 km),
- S11 granica powiatów tarnogórskiego i lublinieckiego - Piekary Śląskie (35 km),
- S19 Białystok Zachód - Deniski (53 km),
- obwodnice Człuchowa na DK22/25 (22 km),
- obwodnica Starachowic na DK42 (15 km),
- obwodnica Krotoszyna na DK42,
- obwodnica Zdun na DK42,
- obwodnica Cieszkowa na DK15 (17 km).