33,5 mln zł za 1 kilometr. 250 km nowych dróg jeszcze w tym roku

Jeszcze przed końcem roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje udostępnienie kierowcom ponad 250 km dróg. Drogowcy przymierzają się też do ogłoszenia przetargów na przeszło 300 kolejnych kilometrów, których budowa pochłonie gigantyczną kwotę 12 mld zł. O jakie odcinki dróg chodzi?

Jeszcze do końca 2025 roku GDDKiA udostępni kierowcom ponad 250 km nowych tras
Jeszcze do końca 2025 roku GDDKiA udostępni kierowcom ponad 250 km nowych tras&nbsp;GDDKiA/Interia.pl

  • GDDKiA planuje do końca roku otwarcie ponad 250 km nowych dróg, łącznie w 2025 roku oddanych zostanie ponad 400 km tras.
  • W najbliższych miesiącach ruszą przetargi na budowę kolejnych odcinków o łącznej długości 387,5 km za ponad 13 mld zł, co oznacza średni koszt 33,5 mln zł za kilometr drogi.
  • W 2026 roku planowane są postępowania przetargowe za około 12 mld zł na kolejne 300 km dróg, w tym kluczowe obwodnice i trasy ekspresowe.
Kierowcy z pewnością mogą zaliczyć końcówkę bieżącego roku do udanych. Niedawno GDDKiA z dumą informowała o oddaniu do ruchu wszystkich fragmentów drogi ekspresowej S3 łączącej Świnoujście z granicą z Czechami w Lubawce. Cała trasa liczy 470 km i wiedzie przez województwa zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie.

W ostatnich dniach GDDKiA oddała też do użytku odcinki S7 od Czosnowa do Modlina (10 km) czy S1 Przybędza - Milówka.

Nowe drogi jeszcze w 2025 roku. W sumie ponad 250 km

Drogowcy nie zwalniają jednak tempa i zapowiadają, że jeszcze przed końcem roku GDDKiA udostępni kierowcom kolejne odcinki nowych dróg o długości ponad 250 km.

Znamy lokalizację planowanych do oddania kierowcom w najbliższych terminach tras. Chodzi m.in. o:

  • autostradę A2 na odcinku Siedlce - Biała Podlaską,
  • drogę ekspresową S6 od obwodnicy Koszalina i Sianowa do Słupska,
  • drogę ekspresową S7 Żukowo - Gdańsk Południe,
  • drogę ekspresową S19 Haćki - Boćki,
  • obwodnicę Suchowoli (DK8),
  • obwodnicę Sztabina (DK8),
  • obwodnicę Koźmina Wielkopolskiego (DK15),
  • obwodnicę Wąchocka (DK42).

W sumie, łącznie z już udostępnionymi kierowcom odcinkami, będzie to ponad 400 km dróg oddanych do użytku w 2025 roku.

13 mld zł na 387 km dróg. Nowe przetargi jeszcze w tym roku

Przedstawiciele GDDKiA informują również, że jeszcze przed końcem roku rozpisane zostanie 19 przetargów na budowę kolejnych 250 km dróg. W tym przypadku chodzi m.in. o:

  • dwa odcinki drogi ekspresowej S17 w woj. lubelskim o długości 21 km,
  • dwa odcinki S10 w woj. kujawsko-pomorskim o długości 40 km,
  • dwa fragmenty S19 na terenie woj. mazowieckiego o długości 32 km,
  • odcinek S12 w woj. mazowieckim (14 km),
  • cztery odcinki S11 między Szczecinkiem a Poznaniem o łącznej długości ponad 78 km.

Jeszcze w tym roku ruszyć też mają postępowania przetargowe dotyczące budowy ośmiu obwodnic, w tym: Międzyborza (DK25), Milicza (DK15), Sztumu (DK55) i Kalisza (DK25).

GDDKiA szacuje, że bilans bieżącego roku zamknie się ogłoszeniem przetargów na odcinki o łącznej długości 387,5 km, których realizacja pochłonie ponad 13 mld zł. Oznacza to, że w sumie, ze statystycznego punktu widzenia, jeden kilometr takiej drogi kosztować nas będzie 33,5 mln.

Nowe przetargi na drogi w 2026 roku. Do wydania 12 mld zł

Ambitnie prezentują się też plany GDDKiA na rok 2026. Założenia mówią o przetargach na kwotę około 12 mld zł, za które powstać mają drogi o łącznej długości ponad 300 km. Będą to m.in. odcinki:

  • S11 Kórnik - Ostrów Wielkopolski (103,5 km),
  • S11 granica powiatów tarnogórskiego i lublinieckiego - Piekary Śląskie (35 km),
  • S19 Białystok Zachód - Deniski (53 km),
  • obwodnice Człuchowa na DK22/25 (22 km),
  • obwodnica Starachowic na DK42 (15 km),
  • obwodnica Krotoszyna na DK42,
  • obwodnica Zdun na DK42,
  • obwodnica Cieszkowa na DK15 (17 km).
