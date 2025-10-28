W skrócie GDDKiA planuje do końca roku otwarcie ponad 250 km nowych dróg, łącznie w 2025 roku oddanych zostanie ponad 400 km tras.

W najbliższych miesiącach ruszą przetargi na budowę kolejnych odcinków o łącznej długości 387,5 km za ponad 13 mld zł, co oznacza średni koszt 33,5 mln zł za kilometr drogi.

W 2026 roku planowane są postępowania przetargowe za około 12 mld zł na kolejne 300 km dróg, w tym kluczowe obwodnice i trasy ekspresowe.

Kierowcy z pewnością mogą zaliczyć końcówkę bieżącego roku do udanych. Niedawno GDDKiA z dumą informowała o oddaniu do ruchu wszystkich fragmentów drogi ekspresowej S3 łączącej Świnoujście z granicą z Czechami w Lubawce. Cała trasa liczy 470 km i wiedzie przez województwa zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie.

W ostatnich dniach GDDKiA oddała też do użytku odcinki S7 od Czosnowa do Modlina (10 km) czy S1 Przybędza - Milówka.

Nowe drogi jeszcze w 2025 roku. W sumie ponad 250 km

Drogowcy nie zwalniają jednak tempa i zapowiadają, że jeszcze przed końcem roku GDDKiA udostępni kierowcom kolejne odcinki nowych dróg o długości ponad 250 km.

Znamy lokalizację planowanych do oddania kierowcom w najbliższych terminach tras. Chodzi m.in. o:

autostradę A2 na odcinku Siedlce - Biała Podlaską,

drogę ekspresową S6 od obwodnicy Koszalina i Sianowa do Słupska,

drogę ekspresową S7 Żukowo - Gdańsk Południe,

drogę ekspresową S19 Haćki - Boćki,

obwodnicę Suchowoli (DK8),

obwodnicę Sztabina (DK8),

obwodnicę Koźmina Wielkopolskiego (DK15),

obwodnicę Wąchocka (DK42).

W sumie, łącznie z już udostępnionymi kierowcom odcinkami, będzie to ponad 400 km dróg oddanych do użytku w 2025 roku.

13 mld zł na 387 km dróg. Nowe przetargi jeszcze w tym roku

Przedstawiciele GDDKiA informują również, że jeszcze przed końcem roku rozpisane zostanie 19 przetargów na budowę kolejnych 250 km dróg. W tym przypadku chodzi m.in. o:

dwa odcinki drogi ekspresowej S17 w woj. lubelskim o długości 21 km,

dwa odcinki S10 w woj. kujawsko-pomorskim o długości 40 km,

dwa fragmenty S19 na terenie woj. mazowieckiego o długości 32 km,

odcinek S12 w woj. mazowieckim (14 km),

cztery odcinki S11 między Szczecinkiem a Poznaniem o łącznej długości ponad 78 km.

Jeszcze w tym roku ruszyć też mają postępowania przetargowe dotyczące budowy ośmiu obwodnic, w tym: Międzyborza (DK25), Milicza (DK15), Sztumu (DK55) i Kalisza (DK25).

GDDKiA szacuje, że bilans bieżącego roku zamknie się ogłoszeniem przetargów na odcinki o łącznej długości 387,5 km, których realizacja pochłonie ponad 13 mld zł. Oznacza to, że w sumie, ze statystycznego punktu widzenia, jeden kilometr takiej drogi kosztować nas będzie 33,5 mln.

Nowe przetargi na drogi w 2026 roku. Do wydania 12 mld zł

Ambitnie prezentują się też plany GDDKiA na rok 2026. Założenia mówią o przetargach na kwotę około 12 mld zł, za które powstać mają drogi o łącznej długości ponad 300 km. Będą to m.in. odcinki:

S11 Kórnik - Ostrów Wielkopolski (103,5 km),

S11 granica powiatów tarnogórskiego i lublinieckiego - Piekary Śląskie (35 km),

S19 Białystok Zachód - Deniski (53 km),

obwodnice Człuchowa na DK22/25 (22 km),

obwodnica Starachowic na DK42 (15 km),

obwodnica Krotoszyna na DK42,

obwodnica Zdun na DK42,

obwodnica Cieszkowa na DK15 (17 km).

