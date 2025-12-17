Spis treści: Kiedy nie mogą jeździć ciężarówki? Czy ciężarówki mogą jeździć w Wigilię? Czy w wakacje obowiązuje zakaz ruchu dla pojazdów ciężarowych? Kogo nie obowiązuje zakaz jazdy ciężarówek? Jaka jest kara za złamanie zakazu jazdy ciężarówek?

Kiedy nie mogą jeździć ciężarówki?

W Polsce funkcjonują specjalne przepisy, zgodnie z którymi w określone dni kierowcy ciężarówek o masie całkowitej przekraczającej 12 ton muszą stosować się do zakazu ruchu. Kwestię tę reguluje niezmiennie (choć było aktualizowane) rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach. Lista dni, w które kierowcy tych pojazdów nie mogą wyjechać na drogi wygląda następująco:

1 stycznia - Nowy Rok

pierwszy dzień Wielkanocy (święto ruchome)

drugi dzień Wielkanocy (święto ruchome)

1 maja - Święto Pracy

3 maja - Święto Konstytucji Trzeciego Maja

Zielone Świątki (święto ruchome)

Boże Ciało (święto ruchome)

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada - Wszystkich Świętych

11 listopada - Święto Niepodległości

25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia

W te dni kierowcy ciężarówek nie mogą wyjechać na drogi w godzinach 8:00-22:00. Trzeba jednak pamiętać, że zakazy, znacznie krótsze, bo w godzinach 18:00-22:00, obowiązują również w dni poprzedzające święta państwowe. Wyjątek w tej kwestii stanowią wyłącznie dni poprzedzające Nowy Rok (1 stycznia) oraz pierwszy dzień Bożego Narodzenia (25 grudnia).

Czy ciężarówki mogą jeździć w Wigilię?

Choć zgodnie z przepisami, które weszły w życie w lutym 2025 roku, tegoroczna Wigilia Bożego Narodzenia będzie dniem wolnym od pracy, to dla kierowców ciężarówek nic się w tej kwestii nie zmienia. Sama ustawa dotycząca tych przepisów nie wprowadziła zmian w sprawie ruchu ciężarówek. Resort nie komunikował w ostatnim czasie, by w 2025 roku w Wigilię również obowiązywał zakaz poruszania się pojazdów ciężarowych. Co więcej, na liście dni objętych zakazem ruchu ciężarówek, którą można zobaczyć na stronie samego Ministerstwa Infrastruktury, nie znajdziemy 24 grudnia. Można w związku z tym przyjąć, że w najbliższym czasie zakazy ruchu obowiązywać będą 25-26 grudnia oraz 1 stycznia.

Oznacza to, że dla kierowców ciężarówek wkrótce zacznie się maraton utrudnień. W przyszłym tygodniu będą oni musieli przymusowo odpoczywać w godzinach 8:00-22:00 w czwartek 25 i piątek 26 grudnia, a w kolejnym tygodniu w czwartek 1 stycznia, również od 8:00 do 22:00.

Czy w wakacje obowiązuje zakaz ruchu dla pojazdów ciężarowych?

W wakacje zakazy ruchu ciężarówek obejmują również weekendy. Utrudnienia dla kierowców pojawiają się od najbliższego piątku po zakończeniu ruchu szkolnego (lub też w piątek, w który wypada zakończenie roku szkolnego) do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Wówczas kierowcy ciężarówek mają zakaz poruszania się:

w piątki w godzinach 18:00-22:00

w soboty w godzinach 8:00-14:00

w niedziele w godzinach 8:00-22:00

Kogo nie obowiązuje zakaz jazdy ciężarówek?

Co prawda dla większości kierowców ciężarówek zbliżający się okres świąteczny oznacza przestoje w pracy, ale znajdą się także tacy, którzy zgodnie z prawem będą mogli transportować towary również w święta. Wynika to z faktu, że część pojazdów zwolniona jest z zakazów właśnie za sprawą przewożonego ładunku. Chodzi tutaj o transporty przesyłek pocztowych, artykułów spożywczych i medycznych, a także artykułów szybko się psujących (np. jajka, świeże i mrożone owoce). Dodatkowo z zakazu zwolnione są transporty zwierząt oraz pojazdy uczestniczące w akcjach ratowniczych, humanitarnych usuwaniu klęsk żywiołowych czy awarii.

Co więcej ze stosowania się do przepisów zwolnione są także ciężarówki wracające z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku (posiadającego siedzibę w Polsce), które opuściły nasz kraj poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy i oczekujące na granicy na wyjazd z Polski.

Jaka jest kara za złamanie zakazu jazdy ciężarówek?

Jeśli jednak dany transport nie spełnia wymienionych wyżej wymogów zwalniających z przestrzegania zakazu, lepiej zdecydowanie stosować się do przepisów i nie kontynuować jazdy. W przeciwnym wypadku może to oznaczać karę. Kierowca może otrzymać grzywnę w wysokości od 200 do 500 zł, ale na tym się nie skończy. Kara grozi również zarządzającemu transportem (do 1 tys. zł) oraz przewoźnikowi (do 2 tys. zł).

