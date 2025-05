Droga ekspresowa S12 ma w przyszłości prowadzić od okolic Piotrkowa Trybunalskiego do granicy z Ukrainą w Dorohusku.

Droga ekspresowa S12 ma stanowić kluczowe połączenie z centrum Polski na wschód, aż do granicy z Ukrainą. Obecnie kierowcy mogą jednak skorzystać z blisko 100-kilmetrowego fragmentu znajdującego się w województwie lubelskim (wliczając w to obwodnicę Lublina w ciągu drogi ekspresowej S17) prowadzącego od obwodnicy Puław do obwodnicy Piask. Inwestycja w innych częściach kraju nabiera jednak tempa.