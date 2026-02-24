W skrócie Pięć biur projektowych złożyło oferty na opracowania do pierwszego odcinka S11 w województwie śląskim.

Najniższą cenę za wykonanie zadania zaproponowała firma Trakt z Katowic.

GDDKiA spodziewa się wydania decyzji środowiskowej dla tego odcinka w II kwartale bieżącego roku.

22 grudnia 2025 r. GDDKiA ogłosiła przetarg na wykonanie opracowań projektowych oraz badań geologicznych, które będą podstawą do ogłoszenia postępowania na projekt i budowę pierwszego z trzech odcinków S11 na Śląsku. Swoje oferty złożyło pięć firm, a najniższą cenę za wykonanie zadania zaproponowała firma Trakt z Katowic - 12 445 356 zł, natomiast najwyższą - ponad dwukrotnie wyższą - Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT-WARSZAWA - 26 285 346 zł.

Budowa pierwszego fragmentu S11 coraz bliżej. Odcinek będzie liczyć 29 km

Mowa o pierwszym z trzech odcinków o długości 29 km, który rozpocznie się na końcu obwodnicy Olesna - na granicy województw opolskiego i śląskiego - i poprowadzony zostanie do granicy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego.

Zwycięzca przetargu zobowiązany zostanie do przygotowania map do celów projektowych, analiz i prognoz ruchu, analiz geometrycznych, technologicznych i ekonomicznych, opracowań geologicznych i geotechnicznych, a także analizy kosztów i korzyści. Dzięki tym opracowaniom stworzone zostaną optymalne rozwiązania projektowe dla wariantu D, maksymalnie minimalizujące wpływ inwestycji na okolicznych mieszkańców.

Wariant D oznaczony jest kolorem fioletowym. GDDKiA

Pierwszy odcinek S11 w wariancie D. Kiedy decyzja środowiskowa?

Dla tego odcinka GDDKiA złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej w czerwcu 2023 r. Na podstawie przeprowadzonych wówczas analiz proponowany był wariant C, jednak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uznała, że nie może zostać on zrealizowany. Wskazano wówczas, że możliwa jest realizacja opcji D.

Uwzględniliśmy stanowisko RDOŚ, ponieważ wariant D uzyskał drugą najwyższą ocenę w analizie wielokryterialnej opracowanej w ramach STEŚ. Brak naszej zgody zatrzymałby proces przygotowawczy do realizacji inwestycji. Obecnie trwa końcowy etap postępowania administracyjnego. Wydania decyzji środowiskowej spodziewamy się w II kwartale br.

S11 w woj. śląskim będzie mieć 64 km. Gdzie powstaną dwa kolejne odcinki?

W województwie śląskim powstaną trzy odcinki S11 o łącznej długości 64 km. Dla pozostałych dwóch fragmentów zakończono przygotowywanie dokumentacji STEŚ:

od granicy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego do węzła Radzionków - 31 km,

od węzła Radzionków do węzła Piekary Śląskie - blisko 5 km.

Dla pierwszego z nich otwarte zostały już oferty na opracowanie analiz i ekspertyz, a w marcu zostanie ogłoszony wybór najkorzystniejszej z nich. Z kolei dla S11 od węzła Radzionków do węzła Piekary Śląskie w lutym ubiegłego roku GDDKiA podpisała umowę na opracowanie elementów Koncepcji programowej, w ramach której projektowane są nowe rozwiązania układu węzła Piekary Śląskie obejmujące trzy warianty funkcjonalne uwzględniające zarówno ruch tranzytowy, jak i lokalny. W 2026 r. planowane jest również ogłoszenie przetargu na realizację tego odcinka.

Od Bałtyku na Śląsk. Docelowa długość S11 wyniesie 560 km

Budowa drogi ekspresowej S11 stanowi jedną z najważniejszych inwestycji łączących północ i południe Polski. Docelowo trasa mierzyć będzie ponad 560 km i połączy województwa zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie i śląskie - rozpocznie się w Kołobrzegu i zakończy w Piekarach Śląskich. Wraz ze wspólnym przebiegiem S6 od Kołobrzegu do Koszalina oraz A2 na wysokości Poznania łączna długość ciągu komunikacyjnego wyniesie około 615 km.

