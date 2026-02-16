W skrócie Laboratorium GDDKiA w Rzeszowie przeprowadziło w 2023 roku ponad 16 tys. testów materiałów używanych przy budowie dróg.

3 proc. próbek nie spełniło wymagań, jednak wszystkie wykryte błędy zostały natychmiast skorygowane przez wykonawców.

Polskie drogi coraz częściej wykorzystują energię ze źródeł odnawialnych, takich jak panele fotowoltaiczne i mikroinstalacje OZE.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Rygorystyczne kontrole na każdym etapie budowy

Drogi w Polsce budowane są głównie z betonu cementowego oraz mas bitumicznych, przy czym nawierzchnie betonowe zyskują na popularności ze względu na większą trwałość. Kluczowe trasy wykorzystują te materiały w połączeniu z zaawansowanymi podbudowami z kruszyw, zapewniając odporność na zmienne warunki atmosferyczne.

Każdy materiał używany podczas inwestycji drogowych podlega szczegółowej weryfikacji. Laboratorium sprawdza zgodność betonu, kruszyw oraz mieszanek mineralno-asfaltowych z obowiązującymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). Dokumenty te określają minimalne wymagania, jakie muszą spełniać poszczególne składniki nawierzchni, a kontrola obejmuje zarówno normy techniczne, jak i zgodność z dokumentacją projektową. Dzięki temu każda inwestycja podlega precyzyjnym procedurom jakościowym.

Kontrolerzy zwracają uwagę nie tylko na parametry materiałów, lecz także na właściwe wykonanie robót. Laboratorium w Rzeszowie bada równość podłużną nawierzchni, oznakowanie poziome oraz właściwości warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych. Większość nieprawidłowości, które się pojawiają, ma charakter incydentalny i nie wpływa na ogólną jakość dróg.

Laboratoria GDDKiA pełnią kluczową rolę w systemie utrzymania dróg. GDDKiA

Przeanalizowano 16 tys. próbek. Ułamek negatywnych wyników

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa - w ubiegłym roku laboratorium przeanalizowało 16 617 próbek, z czego negatywne wyniki stanowiły tylko niewielki ułamek - około 3 proc. Zdaniem rzeczniczki rzeszowskiego oddziału - Joanna Rarus - spadek liczby niezgodności jest pozytywnym sygnałem dla inwestycji drogowych na Podkarpaciu. Większość przypadków dotyczyła parametrów eksploatacyjnych nawierzchni asfaltowych, a wszystkie wykryte błędy były natychmiast korygowane przez wykonawców.

W praktyce oznacza to, że materiały, które nie spełniają wymagań STWiORB, nie trafiają do wbudowania. Jeśli problem zostanie wykryty dopiero po zakończeniu robót, gotowe elementy muszą zostać usunięte z placu budowy. Takie sytuacje stanowią jednak marginalny odsetek wszystkich przebadanych próbek, co potwierdza wysoką jakość realizowanych inwestycji.

Polskie drogi utrzymują wysoki standard i są samowystarczalne

Według inspektorów GDDKiA, wyniki przeprowadzonych badań jednoznacznie potwierdzają, że inwestycje drogowe w Polsce cechują się wysokim standardem wykonania oraz nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Pojawiające się nieliczne nieprawidłowości nie mają charakteru systemowego i nie wpływają ani na bezpieczeństwo, ani na trwałość nawierzchni.

Drogowcy podkreślają również, że polskie drogi coraz częściej wykorzystują odnawialne źródła energii. Panele fotowoltaiczne już dziś zasilają MOP-y i obwody drogowe, a wkrótce mają dostarczać energię do oświetlenia dróg i tuneli. Przy drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA coraz częściej można zobaczyć znaki aktywne podłączone do pojedynczych paneli lub niewielkich turbin wiatrowych. Na niektórych odcinkach montowane są również mikroinstalacje OZE.

Castrol Ikony Motoryzacji. Na wystawie Utopia z Polski, Passat W8 i Multipla Maciej Olesiuk INTERIA.PL