Spis treści: Czym jest pas ruchu? Pierwszeństwo na drodze trzypasmowej. Kto ustępuje przy zmianie pasa? Zmieniasz pas na środkowy? Zapamiętaj zasadę prawej ręki Jazda na suwak. Kiedy zasada prawej ręki nie obowiązuje?

Pod koniec 2025 r. sieć dróg szybkiego ruchu nad Wisłą osiągnęła łącznie ponad 5460 km, na które składa się około 1894 km autostrad oraz ponad 3570 km dróg ekspresowych. Dobrą informacją dla kierowców są nie tylko systematycznie prowadzone inwestycje, ale także rozbudowy istniejących tras o trzeci pas ruchu.

Czym jest pas ruchu?

Zanim bezpośrednio przejdę do wyjaśnienia, kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa ruchu ze skrajnego na środkowy, warto przypomnieć definicję pasa ruchu. Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym jest to każdy z podłużnych pasów jezdni, wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi.

Kierowcy powinni pamiętać o dwóch zasadach - podczas zmiany pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej nie ma obowiązku zbliżenia się do krawędzi jezdni, jednak manewr ten należy zasygnalizować kierunkowskazem. Do zbliżenia się do krawędzi jezdni kierujący zobowiązani są wyłącznie wtedy, gdy zamierzają skręcić w prawo lub w lewo.

Pierwszeństwo na drodze trzypasmowej. Kto ustępuje przy zmianie pasa?

Spore wątpliwości wśród zmotoryzowanych budzi pierwszeństwo podczas zmiany pasa ruchu ze skrajnego na środkowy. Przepisy w tej kwestii nie pozostawiają jednak wątpliwości. Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym kierujący pojazdem zmieniając zajmowany pas ruchu jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie, na który zamierza wjechać oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony.

Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, z wyjątkiem ust. 4a i 4b, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas ruchu z prawej strony

Zmieniasz pas na środkowy? Zapamiętaj zasadę prawej ręki

Istnieje jednak prostszy sposób na zapamiętanie zasady pierwszeństwa przy zmianie pasa ruchu na środkowy ze skrajnego, niż przytaczanie przepisów ustawy. W takiej sytuacji obowiązuje reguła prawej ręki - podobnie jak na skrzyżowaniu równorzędnym - należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim pojazdom znajdującym się z prawej strony.

Oba samochody znajdujące się na skrajnych pasach chcą zmienić pas na środkowy - kto ma pierwszeństwo? Gerard Pajewski/REPORTER East News

Jazda na suwak. Kiedy zasada prawej ręki nie obowiązuje?

Zasada prawej ręki nie obowiązuje jednak w każdej sytuacji. Wyjątki są dwa - pierwszy z nich to tzw. jazda na suwak, czyli sytuacja, gdy pas ruchu kończy się lub ulega zwężeniu. Wówczas kierowcy mają obowiązek naprzemiennie włączać się do ruchu na pasie, który kontynuuje jazdę.

Druga sytuacja dotyczy jazdy na suwak na drodze o co najmniej trzech pasach ruchu. Jeśli środkowym pasem możliwa jest dalsza jazda, to kierowca poruszający się tym pasem ma obowiązek umożliwić zmianę pasa ruchu pojazdowi lub zespołowi pojazdów z prawej strony, a następnie z lewej strony, bezpośrednio przed miejscem, w którym pojawia się przeszkoda lub pas ruchu zanika.

Istotny jest natomiast fakt, że w obu przypadkach ustąpienie pierwszeństwa dotyczy sytuacji, gdy dochodzi do znacznego zmniejszenia prędkości. Jeśli ruch odbywa się z typową prędkością dla danej drogi, należy stosować się do ogólnych przepisów i dostosować prędkość tak, aby zmienić pas bez utrudniania jazdy innym uczestnikom ruchu.

