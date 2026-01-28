W skrócie Samorządowcy z kilku regionów podpisali deklarację współpracy na rzecz budowy drogi ekspresowej S15, która miałaby połączyć Olsztyn z autostradą A4.

Trasa S15 ma powstać w standardzie dwujezdniowej drogi ekspresowej i przebiegać przez m.in. Toruń, Inowrocław i Opole, w znacznej części bazując na istniejących korytarzach DK15.

Nowa droga ekspresowa ma poprawić bezpieczeństwo, skrócić czas przejazdu oraz przyczynić się do rozwoju lokalnych społeczności.

Droga ekspresowa S15 - nowy kręgosłup komunikacyjny kraju?

Koncepcja budowy S15 została zaprezentowana podczas konferencji w Toruniu, gdzie przedstawiciele samorządów podpisali deklarację współpracy na rzecz realizacji inwestycji. Planowana trasa miałaby przebiegać przez Olsztyn, Ostródę, Brodnicę, Toruń, Inowrocław, Konin, Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Kluczbork i Opole, kończąc się na autostradzie A4.

W praktyce oznaczałoby to stworzenie nowego połączenia drogowego o znaczeniu ogólnokrajowym, łączącego północno-wschodnią część Polski z południowym zachodem. Samorządy podkreślają, że w tym korytarzu komunikacyjnym od lat brakuje drogi o parametrach szybkiego ruchu, zdolnej przejąć ruch tranzytowy i ciężki transport.

Na tym etapie S15 nie znajduje się jeszcze w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych. Podpisana deklaracja ma charakter samorządowy i polityczny, a jej celem jest doprowadzenie do wpisania inwestycji do planów krajowych.

Jak ma wyglądać trasa S15?

Zgodnie z założeniami S15 miałaby powstać w standardzie drogi ekspresowej, czyli jako trasa dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, o ile pozwolą na to warunki terenowe i analizy ekonomiczne. W części miejsc nowa droga miałaby wykorzystywać istniejące korytarze obecnych dróg krajowych, w tym DK15, ale nie byłaby ich prostym powieleniem.

Dla miast takich jak Inowrocław czy Brodnica oznaczałoby to pierwsze bezpośrednie włączenie do sieci dróg szybkiego ruchu. Obecnie ruch tranzytowy przebiega tam przez centra miejscowości, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo i płynność jazdy.

Co zmieni droga ekspresowa S15 dla kierowców?

Jednym z kluczowych argumentów za budową S15 jest poprawa bezpieczeństwa. Obecna DK15 to w wielu miejscach droga jednojezdniowa, z dużym udziałem ruchu ciężarowego i skrzyżowaniami kolizyjnymi. Droga ekspresowa pozwoliłaby ograniczyć liczbę niebezpiecznych manewrów, wyprzedzania na trzeciego i wypadków czołowych.

Dla kierowców oznaczałoby to także realne skrócenie czasu przejazdu na osi północ-południe. Nowa trasa mogłaby przejąć część ruchu z przeciążonych dróg alternatywnych, poprawiając płynność transportu zarówno lokalnego, jak i dalekobieżnego.

Samorządowcy wskazują, że S15 to nie tylko inwestycja drogowa, ale również impuls rozwojowy. Lepsza dostępność komunikacyjna sprzyja lokowaniu inwestycji, ogranicza wykluczenie transportowe i może przeciwdziałać depopulacji mniejszych miast. Projekt popiera blisko 40 samorządów z kilku województw.

