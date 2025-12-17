W skrócie GDDKiA planuje budowę autostrady A50 oraz drogi S50, tworząc tzw. Ring wokół Warszawy, co ma odciążyć trasę S2.

Plany drogowe obejmują powiększenie sieci autostrad i dróg ekspresowych oraz poszerzenie istniejących tras, takich jak A2 i A4.

Do 2033 roku przewiduje się zakończenie kluczowych inwestycji, a priorytetem staje się autostrada A50, rozbudowa A2 i A4 oraz naprawa strategicznych odcinków.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Pod koniec ubiegłego roku GDDKiA przekazała informacje, że projektanci pracują nad wytyczeniem możliwych wariantów przebiegu S50 i A50 po zachodniej stronie Warszawy, od S7 na północ od stolicy do S7 na południe od niej. Był to jednak dopiero początkowy etap opracowywania dokumentacji trasy, która w 2026 r. będzie priorytetem dla drogowców.

GDDKiA nie zwalnia tempa. Rośnie liczba planów na najbliższe lata

W Polsce docelowo ma być 8,2 tys. km dróg ekspresowych i autostrad. Co istotne, aktualnie zmotoryzowani mogą korzystać z 5,3 tys. km tras, a do końca bieżącego roku do użytku zostanie oddanych kolejnych 200 km.

Plany na przestrzeni lat diametralnie się jednak zmieniają. Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak w rozmowie z portalem Forsal zaznaczył, że trwają prace nad nową, alternatywną strategią do 2033 r. Oznacza to, że co rusz pojawiają się propozycje i nowe priorytety na nadchodzące lata, które realizowane będą równocześnie. Kilka inwestycji będzie jednak priorytetowych.

Autostrada A50 pod Warszawą. Powstanie ring wokół stolicy

Jednym z najważniejszych zadań będzie budowa autostrady A50 nieopodal Warszawy, która będzie kluczowym elementem tzw. Ringu wokół stolicy. Mowa o drodze o długości 250-300 km, która ma okrążyć stolicę i docelowo zapewni również dojazd z Portu Polska, czyli do niedawna Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Najważniejsza sprawa, jeżeli chodzi o przyszłość, to wybudowanie obwodnicy aglomeracyjnej. Musimy również poszerzyć autostradę A2 - tam w przyszłym roku zaczną się prace. Trzeba też wreszcie wybudować brakujący odcinek ringu warszawskiego, czyli Wschodnią Obwodnicę Warszawy

Wybudują ring wokół Warszawy. Powstanie droga A50 i S50

Zgodnie z pierwotnymi założeniami budowa ringu rozpocznie się od powstania odcinka północnego drogi S50, który połączy autostradę A2 i lotnisko z trasą ekspresową S10 niedaleko Płońska. Następnie w planach jest budowa fragmentu południowego, czyli autostrady A50 między węzłem Wiskitki przy lotnisku a Tarczynem, czyli łącznikiem z S7. Co istotne, GDDKiA przeprowadziła już konsultacje społeczne, a do połowy przyszłego roku zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

Warto wrócić na chwilę do "małej" obwodnicy stolicy, której ostatni odcinek miał powstać do 2035 r. Chociaż obecnie trwa ponowny wybór wykonawcy, to należy zaznaczyć, że niezbędne jest przeprowadzenie konsultacji oraz uzyskanie decyzji środowiskowej. To oznacza, że realnie znacznie szybciej może powstać ring wokół Warszawy.

A50 znajduje się w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Nie znamy jeszcze planowanej daty ogłoszenia przetargu, a jedynie szacowany termin budowy drogi, która powinna powstać w latach 2032-2034.

Poszerzą A4 i naprawią fale na A1. Plany drogowców na nadchodzące lata

Wśród ważnych informacji dla kierowców z pewnością jest wygaśnięcie umowy koncesyjnej w 2027 r. na autostradzie A4 z Krakowa do Katowic. Od tego momentu przejazd tym fragmentem będzie bezpłatny, a dodatkowo GDDKiA planuje jej rozbudowę o trzeci pas. Aktualnie resort jest na etapie wybierania wariantu przebudowy dla 17 km trasy między węzłem Kraków Balice a ul. Kąpielową.

Dodatkowo niezbędne będzie przeprowadzenie prac remontowych na kilku istotnych odcinkach dróg. Mowa o Zachodniej Obwodnicy Szczecina oraz naprawie autostrady A1 na odcinku Pyrzowice-Piekary Śląskie, na której występują niechlubne "fale Dunaju".

Do 2030 r. GDDKiA obowiązują plany rządowe w postaci Programu Budowy Dróg czy stu obwodnic. Jednocześnie przygotowywane są zupełnie nowe propozycje, które zostaną przedłożone Radzie Ministrów.

Przy Audi Concept C pracował polski designer. Auto zapowiada nowe TT INTERIA.PL INTERIA.PL