W skrócie Modernizacja Mostu Siennickiego w Gdańsku rusza we wrześniu 2025 roku i potrwa dwa lata, pochłaniając 43 mln zł.

Zakres prac obejmuje rozbiórkę przyczółków, wzmocnienie fundamentów, nową nawierzchnię, torowisko, remont sieci technicznych oraz odnowienie zabytkowych elementów mostu.

Ruch samochodowy na moście pozostaje wyłączony do zakończenia inwestycji, a projekt ma zachować historyczny charakter przeprawy.

Most Siennicki - kluczowa przeprawa w Gdańsku

Most Siennicki to jedna z trzech głównych tras łączących dzielnice Stogi, Przeróbka i Górki Zachodnie z centrum miasta. Alternatywą dla kierowców pozostaje most wantowy oraz tunel pod Martwą Wisłą.

Przeprawa została zamknięta w styczniu 2025 r. ze względu na zły stan techniczny. Po przeprowadzeniu prac zabezpieczających, w lipcu umożliwiono korzystanie z mostu pieszym i rowerzystom. Ruch samochodowy pozostaje jednak wstrzymany do czasu zakończenia inwestycji.

Modernizacja Mostu Siennickiego - zakres prac

Umowę z wykonawcą - firmą Most Sp. z o.o. - podpisano w Urzędzie Miasta Gdańska. Jak poinformowała Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, remont obejmie pełny zakres działań konstrukcyjnych i odtworzeniowych.

Na początku rozebrane zostaną istniejące przyczółki. Następnie wykonane zostanie wzmocnienie gruntu przy pomocy pali, a na nowych fundamentach powstaną przyczółki przejmujące ciężar przeprawy. Kolejne etapy to odtworzenie nasypu, ułożenie nowej nawierzchni drogowej i torowiska oraz przebudowa sieci technicznych biegnących przez most.

Projekt przewiduje także odtworzenie powłoki antykorozyjnej przęsła stalowego i remont zabytkowych filarów. Równolegle prowadzone będą prace przy sieci wodociągowej i ciepłociągu.

Karol Makurat/REPORTER East News

Koszt i harmonogram inwestycji na Moście Siennickim

Koszt modernizacji Mostu Siennickiego wynosi 43 mln zł. Roboty rozpoczną się we wrześniu 2025 r. i potrwają około dwóch lat, co oznacza, że przeprawa ma być gotowa najwcześniej w 2027 r.

Zastępca dyrektora DRMG Paweł Zieliński wyjaśnił, że projekt zakłada gruntowną przebudowę newralgicznych elementów konstrukcji przy jednoczesnym zachowaniu zabytkowego charakteru mostu.

Historia Mostu Siennickiego

Obecny remont ma być najpoważniejszym przedsięwzięciem w historii tej przeprawy. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz podczas podpisania umowy podkreśliła: "Most Siennicki jest mostem zbudowanym w 1912 roku. Był on poddawany różnym działaniom, także wojennym, podczas których został zniszczony. Przez wiele lat go nie było i rzeczywiście pod koniec lat 80. został ponownie uruchomiony, ale jedynie z niewielką modernizacją i przebudową. Dzisiaj, tak jak zapowiadaliśmy, przystępujemy do zasadniczej modernizacji".

